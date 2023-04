Amadeus dalla Digos: il caso Blanco a Sanremo si fa serio

Amadeus è stato interrogato nelle scorse ore dalla Digos, la Divisione investigazioni generali e operazioni speciali, riguardo al fattaccio di cui si è reso protagonista Blanco lo scorso febbraio sul palco dell’Ariston. A confermare la notizia è stata la questura di Milano e secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche riportate anche dall’Ansa il conduttore è stato sentito come persona informata dei fatti, su delega della procura della Repubblica di Imperia al lavoro da un paio di mesi a questa parte sul caso.

L’incontro fra Amadeus e la Digos di Milano, stando alle informazioni riportate da diversi media online, è avvenuto nel pomeriggio di lunedì scorso, 24 aprile. Le autorità stanno attualmente procedendo a tutte le verifiche del caso, coinvolgendo anche il presentatore della kermesse canora, per verificare l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato ai danni del giovane artista bresciano.

Blanco: l’ultima intervista fiume contro la Rai

Blanco, che nei giorni scorsi è tornato in cima alle classifiche con il secondo disco Innamorato, ha deciso proprio di recente di tornare a parlare dell’argomento in una conferenza stampa che ha fatto sbiancare il suo ufficio comunicazione. Secondo quanto raccontato dall’artista, infatti, la Rai avrebbe in qualche modo “marciato” sull’accaduto, cavalcando l’hype dello sfogo del cantante sul palco dell’Ariston per fare ascolti. L’unico a salvarsi dal suo sfogo è stato Amadeus, che inconsapevole di quello che sarebbe successo non ha avuto colpe di sorta, secondo il suo punto di vista.

Cos’è accaduto esattamente a Sanremo 2023

Ma perchè Blanco ha deciso, di punto in bianco, di smettere di cantare calciando le rose presenti sul palco e di fatto distruggendo quasi tutta la scenografia durante la sua performance sulle note de L’Isola delle rose? La sua versione dei fatti l’artista l’aveva in realtà raccontata già quella sera stessa. A causa di una serie di problemi di audio in cuffia, Blanco non era riuscito a sentire il ritorno della sua voce. Quando si è reso conto che non sarebbe stato in grado di portare a casa la sua performance come avrebbe voluto, si è sfogato.

Nei giorni scorsi, il cantante ha poi aggiunto un altro tassello alla vicenda. Pare infatti che i problemi di audio fossero già stati segnalati durante le prove. Il fatto che si fossero ripresentati anche in diretta avrebbe condotto il cantante al siparietto a cui hanno assistito, basiti, milioni di spettatori.