Amadeus “da settembre su Canale 5”: il piano ‘pazzo’ di Berlusconi

La notizia riguardante Amadeus lanciata da Dagospia nelle scorse ore, laddove dovesse trovare conferma, avrebbe del clamoroso. Il noto portale romano esperto di retroscena televisivi e politici ha riferito che a A Viale Mazzini gira da qualche giorno una voce alquanto discussa: quella che sussurra che l’attuale conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, divenuto il re Mida della Rai, abbia ricevuto un’offerta piuttosto cospicua da Mediaset per approdare su Canale Cinque a partire dal prossimo settembre.

Che Pier Silvio Berlusconi voglia mettersi sulle orme di papà? Il fondatore di Forza Italia, come molti ricorderanno bene, quando diede vita alla sua tv commerciale, non badò a spese e ricoprì di denari alcuni volti celebri del piccolo schermo. D’altra parte, per scipparli alla Rai, non c’era altro da fare se non aprire il portafoglio. Fu così che riuscì a convincere, giusto per citarne alcuni tra i più famosi, Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Corrado e Raffaella Carrà. Il figlio adesso tenta la medesima strategia? E se è vero che Mediaset ha presentato un’alternativa ad ‘Ama’, questo, cosa potrebbe rispondere?

Pensare che il conduttore possa seriamente approdare su Canale Cinque è un qualcosa che al momento appare come fantascientifico, anzi fantatelevisivo. In Rai, come ha sottolineato in tantissime occasioni, si sente a casa. Inoltre è al timone di programmi di punta ed ha carta bianca su tanti progetti. Quindi, chi glielo farebbe fare di cambiare casa? Viene da rispondere: nessuno.

Dall’altro lato è pur vero che se c’è una famiglia in Italia che ha sempre creduto di poter realizzare ‘miracoli’ è quella appunto dei Berlusconi. Per ora ‘Ama’ è concentratissimo sul Festival di Sanremo, in partenza tra poco più di una settimana. Poi ci sarà tempo per riordinare le idee ed eventualmente vagliare la proposta, sempre ammesso e non concesso che la ‘pazza’ offerta dal Biscione sia realmente arrivata. Ah proposito di Sanremo e Amadeus: per il presentatore dovrebbe essere l’ultimo anno in sella alla kermesse, come lui stesso ha dichiarato in svariate occasioni. Si facciano avanti i pretendi al regno che lascerà in eredità.