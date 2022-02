Perché il conduttore Rai ha optato per la Civitillo come co-conduttrice

Sta facendo molto discutere la presenza di Giovanna Civitillo alla nuova edizione di Affari tuoi, condotta dal marito Amadeus. Il programma è ripartito su Rai Uno sabato 19 febbraio tra tradizione e novità. Molti su Twitter hanno storto il naso davanti alla scelta della soubrette napoletana, qualcuno ha addirittura parlato di nepotismo. Altri, invece, hanno apprezzato la voglia del conduttore Rai di tornare a lavorare con la moglie a distanza di anni da L’Eredità, il game show che li ha fatti incontrare e innamorare.

In realtà la decisione di avere Giovanna Civitillo ad Affari tuoi non è stata casuale. Nessuna raccomandazione o voglia, da parte di Amadeus, di avere a tutti i costi la ballerina accanto a sé in tv. Come spiegato dal presentatore in più di qualche intervista la presenza di Giovanna si sposa bene con la nuova linea editoriale di Affari tuoi.

Il divertente format è stato ribattezzato Formato Famiglia e tutti i concorrenti in gara, Vip e non, portano con sé alcuni familiari con cui giocare nel corso delle varie puntate. Dunque Amadeus, proprio come i suoi ospiti, ha scelto di avere accanto a sé un parente e non ha potuto fare a meno di chiamare Giovanna Civitillo, con la quale c’è grande intesa e complicità professionale oltre che, ovviamente, sentimentale.

Nessuna voglia di avere per forza la moglie vicino sul piccolo schermo: del resto Giovanna e Amadeus non lavorano insieme da tempo. L’unico show che li ha visti protagonisti fino ad oggi è stato per l’appunto L’Eredità: qui hanno lavorato per anni, dal 2002 al 2006.

Il resto del curriculum della Civitillo prende le distanze da Amadeus: la 44enne, che dal marito ha avuto il figlio José, ha lavorato a Domenica in, Detto Fatto, Avanti un altro, La vita in diretta e PrimaFestival. Carriera che Giovanna ha portato avanti senza togliere mai spazio e tempo alla sua famiglia, alla quale è molto devota.

Famiglia di cui fa parte pure Alice, la figlia che Amadeus ha avuto dalla precedente moglie Marisa Di Martino. La ragazza, che oggi vive in Spagna, ha un ottimo rapporto con Giovanna Civitillo.