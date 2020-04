Amadeus a Sanremo 2021: il gesto a Domenica In parla chiaro

Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2021: implicita conferma a Domenica In

Forse nel 2021 il Festival di Sanremo non andrà in onda a febbraio ma ad aprile, causa Coronavirus. Ma sarà condotto per la seconda volta da Amadeus. Quest’ultimo si è preso del tempo per decidere e pare che in questi giorni sia arrivata la scelta definitiva. Che il conduttore Rai ha annunciato, seppur con un pizzico di mistero, a Domenica In. In collegamento con la moglie Giovanna Civitillo il presentatore ha ricordato l’edizione conclusa due mesi fa. Un’edizione di grande successo, rimasta già nella storia della kermesse musicale tanto da spingere la dirigenza Rai a chiedere subito ad Ama un bis. Ebbene cosa ha risposto il 57enne?

Amadeus pronto per il Festival di Sanremo 2021

“Una volta in un’intervista ho detto che al primo Festival di Sanremo non si dice mai di no mentre al secondo si dice “ci penso”. Quello del 2021 però non sarà il mio secondo Sanremo ma il primo Festival dopo il Coronavirus“, ha dichiarato Amadeus a Domenica In. Sarà un’edizione importante, la prima dopo la grande epidemia che ha stravolto le vite di tutte noi. E, a quanto pare, Amedeo è pronto ad esserci e a lasciare nuovamente il segno. “In questi giorni lo vedo impegnato in riunioni, chiamate, ma non so di cosa si tratta…”, ha spifferato Giovanna Civitillo non aggiungendo ulteriori dettagli. Insomma, più chiaro di così…

Il pubblico approva il bis di Amadeus al Festival di Sanremo

Un ritorno di Amadeus sul palco dell’Ariston è ben visto dal pubblico italiano, che ha apprezzato l’edizione di quest’anno, ricca di musica, spettacolo e risate. Senza dimenticare le polemiche che, inevitabilmente, hanno alimentato il successo di Sanremo 2020.