Chiara Ferragni a Sanremo 2024? Stando a quanto riporta il magazine esperto di gossip “Chi”, Amadeus avrebbe già cominciato a corteggiare l’influencer affinché possa tornare un’altra volta al suo fianco l’anno prossimo. A quanto pare, il conduttore sarebbe rimasto molto colpito dal lavoro fatto dalla Ferragni durante l’ultima edizione della kermesse musicale e, per questo, sarebbe già deciso a fare il bis. Ma, questa volta, non solo per due serate, bensì per l’intera durata del Festival. Pochi giorni fa, i due hanno condiviso delle foto su Instagram mentre si trovavano a cena insieme alla moglie del conduttore, Giovanna, e pare proprio si siano ritrovati per parlare proprio di questa nuova proposta. Quella più restia, però, sarebbe l’imprenditrice digitale. Dopo la grande attenzione mediatica generata dalla sua presenza, oltre che dal diverbio matrimoniale con Fedez avvenuto durante la serata finale, Chiara avrebbe varie perplessità e sarebbe più propensa verso il no. Non resta che attendere per scoprire quale sarà la decisione dell’influencer. La rivedremo per la seconda volta sul palco dell’Ariston?

Chiara Ferragni: la vacanza in Africa

Chiara Ferragni è volata in Sudafrica per fare il suo viaggio dei sogni. Questa volta, però, senza Fedez, che è rimasto a casa, ma bensì accompagnata dai suoi migliori amici, tra cui Chiara Biasi, Martina Maccherone, Pardis Zarei e Rachel Zeilic. Tra safari, natura e animali, l’influencer sta ovviamente documentando tutta l’incredibile avventura sul suo profilo Instagram. La vacanza, però, non è partita nel migliore dei modi. Dopo il lungo volo, infatti, Chiara e i suoi amici non hanno più rivisto i loro bagagli. Le valigie non sono arrivate all’aeroporto di Johannesburg. Per questo, l’imprenditrice digitale ha utilizzato i suoi social per fare un appello alla compagnia con cui ha viaggiato, Lufthansa, in modo da riaverli il più presto possibile. “Ridateci al più presto i nostri bagagli, per favore“, ha scritto con l’emoji del faccino che piange. Certo è che, dopo aver condiviso il suo disagio con i suoi 29 milioni di followers, non c’è dubbio che la compagnia avrà cominciato a fare il possibile per far riavere i bagagli a Chiara ed evitare una cattiva pubblicità.