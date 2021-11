Che edizione di Ballando con le Stelle sarebbe senza la nascita di una travolgente storia d’amore? Quest’anno i riflettori sono puntati su Alvise Rigo e Tove Villfor, tra le coppie più apprezzate dal pubblico. Belli, affascinanti e simpatici, i due hanno subito attirato l’attenzione dei telespettatori. Più volte, poi, sono stati pizzicati fuori dagli studi Rai in atteggiamenti intimi e passionali. È scoppiata dunque la passione tra Alvise e Tove?

Nel corso della quinta puntata di Ballando con le Stelle – dopo le frecciatine dei giurati e di Rossella Erra – i diretti interessati hanno finalmente rotto il silenzio sul loro rapporto. Un rapporto che va al di là della semplice collaborazione lavorativa. Tove Villfor ha spiegato che oggi forma con Alvise Rigo una bellissima squadra, con la quale vuole lasciare il segno.

La ballerina svedese non ha nascosto però di provare qualcosa di forte nei confronti del suo allievo. “Poi se più avanti ci sarà altro vedremo”, ha confidato con il sorriso sulle labbra. Alvise Rigo non è stato da meno e ha elogiato Tove Villfor per la sua bellezza, esteriore e interiore. Per il momento la coppia ha preferito non aggiungere altro ma l’intesa, la sintonia, la complicità sono papabili più che mai.

Chi è Alvise Rigo

Classe 1992, Alvise Rigo è un ex rugbista, modello e personal trainer di Venezia. Nel corso della sua carriera sportiva ha giocato in diverse squadre italiane quali: Mogliano Rugby, Valsugana, Lazio Rugby, Petrarca Rugby. Nel 2020 ha fatto una breve incursione al Festival di Sanremo accanto ad Antonella Clerici. Top secret la vita privata di Rigo anche se qualche anno fa è stato paparazzato accanto a Eleonora Berlusconi, figlia di Silvio e Veronica Lario.

Chi è Tove Villfor

Classe 1996, Tove Villfor è una ballerina svedese. Vive da anni a Roma ed è entrata nel cast di Ballando con le Stelle nel 2020. Tove ha recitato pure in un episodio della fiction Rai Che Dio ci aiuti. La Villfor è molto amica di Veera Kinnunen e Anastasia Kuzmina.