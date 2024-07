Alvin vuota il sacco: “La causa delle liti con Ilary e mai più all’Isola”

Assieme in tv e sempre con il sorriso sulle labbra, prendendosi spassosamente per i fondelli: Alvin, al secolo Alberto Bonato, e Ilary Blasi sono tornati a fare coppia sul piccolo schermo alla guida di Battiti Live (Canale 5). Il conduttore milanese ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato ampiamente del rapporto che ha con l’ex moglie di Francesco Totti che, oltre a essere una collega, è un’amica. Ormai vanno sempre in ‘tandem’: Eurogames, L’Isola dei Famosi ed ora gli eventi musicali estivi trasmessi dalla rete ammiraglia Mediaset. Un connubio professionale in cui, come nelle migliori famiglie, non sono mancate litigate. Mai però è venuto a mancare il rispetto.

L’incontro con Ilary Blasi, le liti e l’amicizia

Per risalire alla prima volta in cui Alvin e Ilary si sono incontrati bisogna tornare indietro di più di vent’anni. Correva l’anno 2001, la Blasi stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Era il tempo in cui assieme all’amica Silvia Toffanin era una delle Letterine di Passaparola. Bonato invece faceva una trasmissione su Italia Uno intitolata Speed:

“Avevo ancora i capelli dritti e decolorati. Ero ospite di Gerry Scotti a Passaparola e lei (Ilary Blasi, ndr) una delle Letterine. Dopo averla incontrata lei ha finto di non conoscermi. Da allora non abbiamo mai smesso di scherzare e di prenderci in giro. È sempre stato così. Non ce la siamo mai presa perché ci conosciamo talmente tanto che non prendiamo mai nulla sul personale”.

Negli anni successivi i due conduttori si sono trovati a lavorare assieme, formando un sodalizio professionale a tutti gli effetti. In più occasioni la stampa ha parlato di attriti e litigi. Si, ci sono stati anche quelli per via di scherzi un po’ troppo pesanti, ma niente di grave a differenza di quanto qualcuno ha voluto far credere: “Ci sono stati anche quei momenti ma si sono risolti subito. Sono capitati scherzi un po’ più fastidiosi di altri ma la nostra amicizia è sempre salda“.

Isola dei Famosi, Alvin ne aveva le tasche piene già dopo il primo anno

Capitolo Isola dei Famosi: quest’anno i piani alti di Cologno Monzese hanno defenestrato sia Ilary sia Alvin, preferendo dare spazio alla conduzione a Vladimir Luxuria e ad Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata. Come l’ha presa Bonato? Si è arrabbiato? Assolutamente no. A Tv Sorrisi e Canzoni ha anzi confidato che ne aveva le tasche piene di stare in Honduras già dopo il primo anno:

“Ho vissuto quasi un anno e mezzo in Honduras nella mia vita, cosa che non avrei mai pensato perché dopo il primo anno non avrei voluto più farla. È stata un’esperienza complessa dal punto di vista professionale perché stai dall’altra parte del mondo con il fuso orario, con il caldo, con un’umidità pazzesca. Sei in diretta quattro ore alla settimana, spesso manca l’elettricità, l’acqua calda, ci si lava i denti con l’acqua della bottiglia”.

Se queste sono le premesse, viene da pensare che in futuro non accetterà più, laddove gli verrà proposto, il ruolo di inviato a L’Isola dei Famosi. E infatti è così, quel capitolo della sua vita lavorativa si può considerare finito: “Questa esperienza mi ha insegnato moltissimo dal punto di vista professionale e umano, ma ora credo che sia al giusto termine”. “Per me la vita è fatta di momenti. Ogni edizione l’ho conclusa dicendo che sarebbe stata l’ultima. Io faccio tutto come se fosse la prima e l’ultima volta”, ha aggiunto Alvin che ha poi spiegato di amare i “game show, l’intrattenimento leggero che sia anche educativo”. Quindi ha concluso: “Mi piacerebbe condurre un bel quiz”.