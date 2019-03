Alvin risponde alle polemiche sull’Isola: “Favorire naufraghi? Non ci interessa”

Isola dei famosi, Alvin risponde duramente alle polemiche esplose in queste settimane

Mancano pochi giorni alla fine dell’Isola dei famosi 2019 e possiamo dire che le polemiche anche quest’anno non sono mancate. Alvin non ha affatto intenzione di ignorare ciò che si dice sui social network, qualcosa avrà letto e qualcosa gli sarà arrivato all’orecchio e quindi ha deciso di dire la sua. Di quali polemiche si parla? Di favoritismi, nelle scorse settimane si è insinuato che la produzione proteggesse in qualche modo Soleil Sorgè durante le prove e ieri sera invece l’attenzione si è spostata su Marina La Rosa, vincitrice della prova del fuoco. Per questo Alvin ha registrato dei video tra le Instagram stories stamattina per mettere un punto a queste polemiche.

Alvin smentisce i favoritismi all’Isola 2019: “Francamente non ci interessa”

Dopo aver ringraziato tutti per l’affetto e per aver seguito l’Isola 2019, Alvin è passato all’argomento su sui gli premeva esprimersi. Ecco come ha iniziato a parlarne: “Mi spiace sempre che ci sia qualcuno che ha sempre da ridire, si favorisce questo e quell’altro. Ma la vita purtroppo è fatta così, ci sarà sempre qualche detrattore”. Non si è limitato a dire che tra il pubblico e sui social sono presenti dei detrattori, come li ha chiamati lui. Alvin dall’Honduras ha anche spiegato molto altro e ha chiaramente detto che non viene favorito nessuno all’Isola dei famosi: “Vi posso assicurare che non è esattamente così, è molto complesso far girare una macchina grande come quella dell’Isola dei famosi. Credo sia la più complessa in Italia a livello televisivo. Quindi vi posso assicurare che di favorire alcuni naufraghi francamente non ci interessa. Anzi cerchiamo di rimanere ligi alle regole e ai regolamenti, con tutti i fattori in gioco e quindi possono cambiare spesso le carte in tavola”.

Isola 2019, Alvin difende la produzione e scrive su Instagram

Come se non fosse stato già abbastanza chiaro, a distanza di qualche ora Alvin ha postato questi video anche sul suo profilo. Anche perché così facendo rimarranno visibili e non andranno persi dopo le canoniche ventiquattro ore. Pubblicando i video, ha aggiunto queste parole nella didascalia: “Si è sempre tutti allenatori davanti ad una partita di calcio e si è sempre tutti conduttori sul divano di casa”. La risposta di Alvin all’Isola dei famosi alle polemiche sui presunti favoritismi è arrivata forte e chiara! Avete letto invece delle lacrime di Sarah dopo la puntata di ieri?