Alvin lascia Battiti Live, non condurrà con Ilary Blasi: motivo e chi lo sostituisce

Grandi manovre in casa Mediaset in vista dei palinsesti estivi. Tra pochi giorni inizieranno le registrazioni della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la cui messa in onda su Canale 5 è prevista per il prossimo autunno. Chi Magazine ha rivelato che l’inviato del reality sarà Alvin. A breve volerà nelle Filippine insieme a tutto il cast, compresa la conduttrice Selvaggia Lucarelli. Il suo impegno in Estremo Oriente, automaticamente, lo esclude da Battiti Live, ciclo di eventi musicali estivi che l’ammiraglia del Biscione propone nel periodo estivo. A guidarlo anche quest’anno ci sarà Ilary Blasi, reduce dalla soddisfacente esperienza al timone del Grande Fratello Vip. Dovrà però fare a meno del suo fido compagno e amico di mille avventure televisive. Alvin, secondo Chi, sarà sostituito da Fabio Rovazzi. Anche quest’ultimo si è visto sulle reti della tv berlusconiana di recente, essendo stato un giurato di Io Canto, oltre ad avere fatto da spalla a Federica Panicucci a Capodanno in Musica.

L’Isola dei Famosi e Battiti Live: girandola di conduzioni

Dunque, ai nastri di partenza, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, a condurre L’Isola ci sarà il tandem inedito formato da Selvaggia Lucarelli e Alvin, a presentare Battiti Live il duo, anche in questo caso inedito, composto da Ilary Blasi e Fabio Rovazzi. La scelta relativa al reality dei naufraghi, sulla carta, appare ponderata e azzeccata. Lucarelli ha accettato di immergersi in una sfida per lei senza precedenti. Avere accanto una figura come Alvin che conosce perfettamente i meccanismi del programma potrà esserle di grande aiuto.

Come sarà la nuova Isola e quando sarà trasmessa

Per quanto riguarda L’Isola, come noto da mesi, il format sarà stravolto. Non sarà più trasmesso in diretta e non ci sarà più lo studio. Di fatto, ci si avvicinerà più a un prodotto ascrivibile alla categoria dell’adventure game piuttosto che del reality show classico. Le riprese nelle Filippine dovrebbero partire tra pochi giorni e dovrebbero durare fino a fine luglio. Dopodiché verranno montate con un ritmo serrato.

Ultimato il lavoro in post-produzione, il programma dovrebbe essere proposto ai telespettatori all’inizio della nuova stagione tv. Mediaset, che inizialmente sembrava orientata ad affidare la conduzione a Belén Rodriguez, alla fine ha optato per la già citata Lucarelli, la quale, quasi certamente, dirà addio a Ballando con le Stelle.