Alvin a Eurogames: la gaffe sulla Polonia indigna il web

Prima puntata di Eurogames 2019: la gaffe di Alvin sulle spiagge della Polonia

Anche i migliori scivolano sulle bucce di banana. E pure Alvin, tra i conduttori più bravi e talentuosi della tv italiana, ha commesso una terribile gaffe. È successo durante la prima puntata di Eurogames, il vecchio Giochi senza frontiere targato Mediaset, andata in onda su Canale 5 giovedì 19 settembre. Parlando della Polonia, uno dei paesi in gara, il collega di Ilary Blasi ha assicurato che nel paese non esistono spiagge. Un grave errore di geografia visto che la Polonia è bagnata al nord dal Mar Baltico. Una svista grossolana che i telespettatori più attenti hanno subito notato, tanto da lasciarsi andare a sfoghi e rimproveri sui social network.

Pioggia di critiche per l’errore di geografia di Alvin

“In Polonia non ci sono spiagge: Alvin, il Baltico cos’è?”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Caro Alvin, la Polonia è bagnata dal mare”, ha aggiunto qualcun altro. C’è poi chi se l’è presa con il montaggio visto che Eurogames è registrato: “Era meglio se tagliavano la parte delle spiagge di Alvin”. E poi ancora: “Torna a scuola Alvin”, “Alvin, ma cosa dici?”, “Alvin, in Polonia abbiamo il mare”. Insomma il web è attento e tutto e non è riuscita a far finta di niente davanti ad un errore così grossolano. La Polonia è infatti ricca di spiagge e tra le più note ci sono Swinoujscie Beach, Jelitkowo Beach, Niechorze Beach.

Tutte le informazioni su Eurogames 2019 con Alvin

Eurogames 2019 con Alvin e Ilary Blasi andrà in onda su Canale 5 per ben sei puntate. Le repliche della trasmissioni sono disponibili su Mediaset Play.