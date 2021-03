Alvaro Soler torna single: è finita con la storica fidanzata Sofia

By

Alvaro Soler e Sofia Ellar non stanno più insieme. A un passo dal matrimonio i due hanno deciso di prendere strade differenti. Ad annunciarlo lo stesso cantante, ex giurato di X Factor Italia, su Instagram. Il 30enne ha condiviso uno scatto con la sua ormai ex fidanzata e spiegato che la relazione amorosa con la collega è giunta al capolinea.

Nel suo post Instagram Alvaro Soler ha confidato che gli ultimi mesi sono stati molto difficili sia per lui che per Sofia Ellar. I due, di comune accordo, hanno deciso di prendere strade differenti. Tra le righe è facile leggere il dolore dell’artista spagnolo che, a quanto pare, sta soffrendo molto per questa rottura.

Alvaro Soler ha inoltre chiesto ai suoi follower di rispettare questo momento complicato e di non fare ulteriori domande sulla sua situazione privata. Lo stesso post è poi apparso sull’account social di Sofia Ellar. La cantante, molto nota in Spagna, ha preferito disattivare i commenti.

Ad oggi restano ignote le ragioni di questo allontanamento tra Alvaro e Sofia. Soler aveva annunciato il matrimonio nel 2019: il grande giorno era stato fissato all’estate 2020 ma l’emergenza Coronavirus ha rovinato tutti i piani. E anziché rimandare al 2021, o meglio ancora al 2022, i due artisti hanno preferito prendere strade differenti.

Sofia Ellar è stata molto importante nella vita privata e professionale di Alvaro Soler. Il cantante si è ispirato alla sua ex fidanzata quando ha scritto la canzone Sofia, tormentone dell’estate 2016 in Italia e nel resto d’Europa. Il brano è nato dopo l’incontro tra Alvaro e la Ellar.

Alvaro Soler e Sofia Ellar si sono amati per cinque anni – dal 2016 al 2021 – prima di dirsi definitivamente addio. Un addio doloroso, come dichiarato dall’ex coppia. C’entra forse il lockdown trascorso insieme a Madrid?

Cosa fa oggi Alvaro Soler

Dopo una breve pausa dovuta alla pandemia Alvaro Soler è pronto a tornare sulle scene musicali. Per l’estate 2021 è uscita la nuova canzone dell’artista classe 1991: Magia. Oltre a Sofia, Alvaro è stato artefice di altri tormentoni: El mismo sol, Yo contigo, tu conmigo, La cintura, La libertad.