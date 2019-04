Alvaro Soler fidanzata: il cantante svela i dettagli del loro amore

Alvaro Soler, ex giudice di X Factor, torna in Italia per un grande concerto e svela il suo amore con la fidanzata

Il cantante spagnolo ed ex giudice di X Factor, Alvaro Soler, si racconta sulle pagine di Tu Style. Tra i temi trattati: il suo lavoro, il tour, la laurea di ingegneria ed infine la fidanzata. Lei si chiama Sofia Ellar, è spagnola e come lui fa la cantante. La coppia condivide così l’amore e la passione per la musica. Stanno insieme da tre anni e nonostante siano molto impegnati, riescono sempre a ritagliarsi un momento per stare insieme. Soler ha sempre parlato poco della sua vita privata e solo da poco ha deciso di presentare al mondo intero la sua campagna, nonostante i suoi profili social siano pieni zeppi di ricordi e di momenti felici passati l’uno accanto all’altra. Sono tante le curiosità sul cantante spagnolo che molti non conoscono, ve ne anticipiamo alcuni: Alvaro Soler è laureato e non in una disciplina facilissima e ha vissuto ben 7 anni della sua infanzia a Tokyo.

Alvaro Soler e fidanzata: “Stiamo insieme da tre anni“

Un amore puro e semplice quello che lega Alvaro Soler alla fidanzata cantante Sofia Ellar. La compagna di vita, con la quale sta da ben tre anni, non si poteva non chiamare Sofia. La famosissima canzone dello spagnolo però non è dedicata alla fidanzata ma ad un vecchio amore. Lei si chiamava Maria, come racconta in una vecchia intervista a Donna Moderna, era il suo primo amore e la prima batosta. La ragazza in questione infatti lo ha lasciato per un altro, ma ora l’amore per lui va a gonfie vele. Il cantante, nato da papà tedesco e mamma spagnola, dichiara così: “Organizzandoci per tempo, riusciamo spesso a passare anche lunghi periodi insieme: essere colleghi aiuta ad accettare i rispettivi impegni e le difficoltà“.

Alvaro Soler e la laurea in ingegneria: tutte le curiosità sul cantante di “El Mismo Sol“

Sono tante le curiosità che molte non conoscono su Alvaro Soler. Innanzitutto le sue origini, il cantante nonostante sia nato a Barcellona, ha origini tedesche (da parte del papà) e belga (da parte della mamma). Inoltre è anche laureato, e in ingegneria e disegno industriale che lo ha aiutato per sviluppare le sue capacità di polistrumentista: “Sono due aspetti che si influenzano reciprocamente. Alla base ci sono disciplina e studio“. Infine: gli anni vissuti a Tokyo. Anche se il suo lavoro lo porta spesso in giro per il mondo (ha vissuto anche in Italia durante il periodo a X Factor, ndr.), l’esperienza in Giappone riguarda la sua infanzia, quando a 10 anni ha lasciato la Spagna insieme alla famiglia per via del lavoro del padre.