Alvaro Soler, matrimonio in vista con Sofia?

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Alvaro Soler e Sofia Ellar. La coppia, innamorata più che mai, continua a pubblicare sui propri profili social foto in cui condividono la loro relazione con tutti i fan. Nonostante abbia sempre voluto tenere riservata la sua vita privata, Alvaro ha deciso di presentare a tutti la sua fidanzata e secondo quanto riportato da DiPiù i due hanno intenzione di arrivare all’altare. La coppia infatti oltre a condividere l’amore hanno in comune anche la passione per la musica dato che anche Sofia Ellar, proprio come Soler, fa la cantante. Una relazione che va avanti da tre anni nonostante gli impegni lavorativi e i tour.

Alvaro Soler e Sofia: “Stiamo insieme da tre anni“

Alvaro Soler è sempre più legato sentimentalmente alla fidanzata, la cantante Sofia Ellar. Ma la sua dolce metà non è la protagonista dell’omonima canzone pubblicata da Soler nel 2016. In quella circostanza il brano era dedicato ad un vecchio amore. Lei si chiamava Maria, come racconta in una vecchia intervista a Donna Moderna, e lo ha lasciato per un altro uomo, ma ora il cantautore sembra aver trovato l’amore con la Ellar. Il cantante, parlando della sua attuale compagna ha infatti dichiarato: “Organizzandoci per tempo, riusciamo spesso a passare anche lunghi periodi insieme: essere colleghi aiuta ad accettare i rispettivi impegni e le difficoltà“.

Alvaro Soler lancia la nuova hit dell’estate 2019

La stella della musica spagnola, è tornata per far ballare tutti a suon di ritmo latino anche quest’estate. Venerdì 10 maggio infatti in radio e nei digital store, è uscito il nuovo singolo di Alvaro Soler intitolato “La Libertad”, con il quale fa il suo ritorno nelle classifiche. Il cantautore dopo aver fatto ballare tutti nel 2015 con “El mismo sol”, l’anno successivo con il singolo “Sofia”, nel 2017 con “Yo contigo, tu conmigo”, e lo scorso anno con il brano “La cintura”, adesso è tornato in scena con “La libertad”. Quest’ultima nasce come inno per incitare a lasciare entrare nella propria vita le buone vibrazioni che renderanno il mondo migliore. Un brano che vuole incoraggiare il pubblico a ballare contro ogni paura e a correre verso la libertà.