Alvaro Morata nel mirino, interviene la moglie: “Voi tutti perfetti”

Quanto un errore può scatenare odio sui social? Lo sa bene Alvaro Morata, finito nel mirino degli haters dopo il rigore sbagliato che ha regalato la finale di Nations League al Portogallo. Da ore, infatti, il calciatore è bersaglio di critiche e accuse pesanti. Uno sbaglio che sta costando caro, tanto da spingere la moglie Alice a intervenire in sua difesa.

Il messaggio di Alice Campello

Alice Campello ha sempre supportato e sostenuto il marito, sia professionalmente che umanamente, pur rispettando la sua sfera lavorativa. Oggi, però, non è riuscita a trattenersi dopo aver letto gli insulti spesi per il giovane Alvaro Morata in seguito all’errore calcistico di ieri sera. Così è scesa in campo, prendendo le sue difese con un messaggio che fa riflettere.

L’influencer ha voluto sottolineare che tutti possono commettere errori e che la vita è fatta, anche e soprattutto, di apprendimento, esperienze, alti e bassi. Nessuno, però, dovrebbe giudicare gli altri, anche quando si tratta di calcio, che, secondo lei, è uno sport eccitante e imprevedibile.

Un rigore sbagliato, quindi, non definisce una persona. Infatti, anche se Alvaro ha commesso un errore non significa che sia cattivo. “Mi piacerebbe vedere la vita di ognuna delle persone che state criticando per un errore e vedere come fanno tutto alla perfezione e cosa hanno ottenuto nella vita. Per favore, abbiate rispetto e smettetela di essere persone così cattive”. Ha concluso.

Le conseguenze dell’errore calcistico di Alvaro Morata

Un errore calcistico può davvero scatenare così tanta rabbia e cattiveria? A quanto pare sì, ed è proprio ciò che sta accadendo nelle ultime ore ad Alvaro Morata dopo il rigore sbagliato durante la finale Spagna-Portogallo della National League. Oltre alla delusione sportiva, il calciatore sta affrontando un’ondata di insulti pesanti e minacce molto gravi, tra cui di morte. Addirittura, alcuni haters hanno oltrepassato il limite, arrivando a minacciare i bambini del calciatore.

Il futuro del calciatore spagnolo

A questo punto cosa ne sarà di Alvaro Morata? Durante l’intervista nel post partita, il calciatore ha affermato di essere molto dispiaciuto di quanto accaduto in campo ma ha riconosciuto che episodi del genere fanno parte del gioco. Sul suo futuro in campo non si è sbilanciato più di tanto, ha dichiarato che al momento non ci sono certezze e che la decisione finale dipenderà da diversi fattori. Per ora si prenderà del tempo per riflettere. Tuttavia, ha lasciato intendere che ci sono buone probabilità che a settembre non sarà in Spagna.

La sua delusione è stata amplificata dalla presenza dei suoi figli in tribuna. I piccoli erano con la mamma a fare il tifo per lui e per la squadra, invece, si sono ritrovati a assistere ad una sconfitta così amara.