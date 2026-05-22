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Alvaro Morata e Alice Campello, svelati i dettagli della separazione e i rapporti oggi: parla l’influencer

Alice Campello ha parlato dei rapporti attuali con l'ex marito Alvaro Morata: cosa ha dichiarato ai cronisti madrileni

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Mirko Vitali22 Maggio 20263 minuti di lettura
Alice Campello e Alvaro Morata, dettagli separazione

Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati. Non ci sarebbe più spazio per una ricucitura. I due conducono da mesi vite separate, mantenendo molto riserbo sulle loro vicende personali. Quel che è certo è che attualmente vivono in due case diverse. Ma in che rapporti sono rimasti? L’influencer è stata intercettata a Madrid da alcuni cronisti che le hanno chiesto se oggi ha un dialogo con l’ex marito.

Alvaro Morata e Alice Campello, i dettagli della separazione e il rapporto oggi

Morata e Campello sono genitori di quattro figli. A inizio 2026, fonti considerate ‘blindate’ hanno spiegato che il loro matrimonio si è definitivamente concluso. L’influencer e il calciatore non hanno mai rilasciato interviste né dichiarazioni pubbliche per spiegare i motivi dell’addio. Addio che però si è consumato a tutti gli effetti, come dimostrato dal fatto che l’atleta non dimora più con l’ex moglie nella casa milanese. Si è trasferito in un’abitazione poco distante per stare vicino ai suoi frutti d’amore Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella. Non solo…

Morata, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe ripreso il controllo esclusivo del proprio patrimonio immobiliare, rimuovendo Campello dal ruolo di amministratrice solidale della società “Tamora Housing Investments”. In altre parole, i due ex coniugi hanno avviato tutte le procedure di “non ritorno”. Per questo, chi pensava che ci potessero essere possibilità di un ritorno di fiamma si è sbagliato.

Campello: “Con Morata rapporto perfetto”

Di recente, l’imprenditrice digitale veneziana è riapparsa a Madrid, partecipando alla serata dei Premi Vanitatis Donna e Uomo dell’Anno. Ed è qui che alcuni giornalisti l’hanno fermata, domandandole come stesse. “Sto benissimo. Ovviamente mi dedico ai miei figli, sono sempre la mia priorità assoluta”, ha spiegato Alice, senza fare alcun accenno a Morata.

Per quanto riguarda le decisioni imprenditoriali del giocatore, ha preferito non rilasciare alcun commento. Ha invece risposto sul legame che è rimasto con Alvaro oggi, descrivendolo come “perfetto, ottimo”. La separazione non è stata affatto semplice, ma sembra che non abbia scalfito la stima e il rispetto reciproci tra i due che continuano a remare nella stessa direzione, consapevoli che la cosa più importante in questo momento è salvaguardare il benessere dei figli.

Tra l’altro, che i rapporti siano tutto sommato distesi lo si è capito anche da alcuni teneri gesti che l’ex coppia si è scambiata via social. Ad esempio, in occasione della festa della Mamma, Morata ha dedicato un pensiero all’ex moglie scrivendo “Auguri MAMMA”. Campello ha ricondiviso lo screenshot aggiungendo un cuore rosso.

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Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

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