Ospiti da Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Sara Di Vaira hanno parlato dell’edizione in corso di Ballando con le Stelle che, oggi venerdì 23 dicembre, giunge alla sua conclusione. Secondo il direttore del Corriere dello Sport il successo di questa stagione è da attribuire per buona parte a Iva Zanicchi. Anche Guillermo Mariotto si è detto d’accordo col collega di giuria spiegando a sua volta che l’autenticità dell’Aquila di Ligonchio lo ha commosso. E che man mano che passavano le puntate è diventato suo amico e che la sua storia lo ha molto colpito. Samuel Peron suo maestro nel programma ha aggiunto che con lei è rinato e che ha portato l’allegria che mancava.

La Bortone si è poi collegata con Milly Carlucci che ha parlato del successo del programma e del super ospite della finalissima Riccardo Cocciante. Tornati in studio si è affrontato l’argomento Lorenzo Biagiarelli e tutte le polemiche relative scatenate dalla presenza in gara del fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Sono emersi una serie di altarini e di retroscena curiosi.

Sara Di Vaira ha esordito dicendo che lo chef meritava di più. A quel punto le è stato fatto notare che lei non lo ha mai premiato. Zazzaroni ironicamente ha parlato di “superca**ola” da parte della danzatrice. I giudici presenti sono stati concordi nel dire che Biagiarelli sia stato uno dei più bravi a ballare; dall’altro lato hanno sostenuto che poteva spendersi di più sotto il punto di vista della personalità.

Dopodiché la padrona di casa del talk ha letto delle dichiarazioni fatte da Selvaggia Lucarelli in merito al trattamento riservato al suo compagno, affermando che Lorenzo altro non sia stato che il mezzo per colpire lei: “C’era un plotone d’esecuzione ad aspettarmi”. I suoi colleghi hanno replicato fornendo una versione differente. Zazzaroni ha sostenuto che “il plotone d’esecuzione non c’era perché non ci mettiamo d’accordo su cosa dire. Arriviamo alle sette e mezza di sera e poi in puntata si va di naturalezza”.

Carolyn Smith, che è la giurata con cui la Lucarelli ha più discusso in questi mesi, ha svelato di non aver nulla contro la giornalista e che anzi, spesso, lei nei corridoi degli studi di Ballando la saluta mentre Selvaggia capita che non risponda. L’unica cosa che le dà fastidio è quando la riprende sui giudizi tecnici: “È come se io che non parlo bene l’italiano ti correggessi mentre parli. Giustamente tu mi diresti ‘ma che cavolo vuoi?’. Il ballo è il mio mestiere“.

La Lucarelli ha anche sostenuto che nessuno degli altri protagonisti dello show l’ha mai chiamata per avere un confronto franco. A rispondere a siffatta questione è stata nuovamente la Di Vaira, altro membro del cast con la quale la giornalista non ha rapporti idilliaci: “Io non mi fido a chiamarla perché lei registra le telefonate. Io gli altri giudici li ho sempre chiamati e ho anche avuto confronti accesi ma mi fidavo. Con lei il confronto non è alla pari perché la chiami e poi ti ritrovi sui social. Non le risponderà mai al telefono”. Mariotto ha chiuso il discorso affermando “Ma è sua mamma?” riferendosi alle difese fatte dalla giornalista al compagno. La Bortone ha stemperato i toni invitando tutti ad essere più buoni. Dopotutto il Natale è alle porte.