Allegri, nuova fidanzata dopo Ambra? Beccato al mare con lei, i dettagli

L’allenatore della Juventus è stato visto in spiaggia insieme ad una donna misteriosa, per la prima volta dopo la fine della relazione con l’ex

Arrivano sulle pagine online di Fanpage in esclusiva alcune immagini che ritraggono l’attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in spiaggia in compagnia di una donna misteriosa. Almeno per il momento non è dato sapere di chi si tratti, né se la persona in questione sia ufficialmente il nuovo flirt dell’ex calciatore. Quel che è certo è che questa è la prima vera estate da single di Allegri dopo la fine della sua relazione con Ambra, per cui il dubbio è più che lecito.

Gli scatti rubati arrivano direttamente dalla Sardegna, per la precisione da un prestigioso ed esclusivo resort di Santa Margherita di Pula. Le foto ritraggono Massimiliano Allegri in piedi accanto alla donna, che indossa un bikini giallo e ha i capelli raccolti. I due non sono particolarmente vicini, né sembrano avere atteggiamenti inequivocabili. Nessun bacio, nessun abbraccio, insomma. Ma si sa che in estate gli avvistamenti al mare dei vip, in assenza di particolari programmi televisivi, tengono banco più del solito.

Tra le altre cose, non si sa nemmeno se la persona in questione sia la stessa di cui si stava già parlando diversi mesi fa. A novembre del 2021, infatti, Massimiliano Allegri era finito al centro di nuovi rumor dopo le indiscrezioni apparse su Oggi. La rivista aveva dato per scontato che l’allenatore della Juve avesse già perso la testa per un’altra donna, molto vicina agli ambienti juventini. Allegri e questa presunta fiamma, in ogni caso, non erano mai stati pizzicati insieme da nessuna parte e, di conseguenza, l’identità di questa persona è sempre rimasta avvolta nel mistero.

Almeno per il momento, dunque, per quanto riguarda la vita amorosa di Massimiliano Allegri è possibile fare solo delle pure e semplici supposizioni.

Massimiliano Allegri e la fine della storia con Ambra

L’unica certezza matematica è che l’ex sportivo abbia definitivamente chiuso la sua relazione con Ambra Angiolini, conclusasi lo scorso autunno dopo ben 4 anni di relazione.

I più informati, a proposito, avevano parlato di una rottura pure piuttosto burrascosa. Sembra infatti che il motivo dietro la fine della relazione fosse legata all’infedeltà di Allegri, che avrebbe tradito Ambra in più di un’occasione.