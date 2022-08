Allegri ha ritrovato l’amore dopo Ambra: ecco la donna del mistero

Tana per Massimiliano Allegri e Nina Lange Barresi. Il Magazine Chi ha sorpreso l’allenatore della Juventus in compagnia della sua nuova fiamma. Il ‘Mister’ dei bianconeri, lo scorso anno, ha chiuso la relazione con Ambra Angiolini dopo circa quattro anni d’amore. Una rottura alquanto chiacchierata quella vissuta con l’attrice che lasciò intendere a chiare lettere di essere stata tradita. Dal canto suo ‘Max’ non spiaccicò una parola sulla vicenda, fedele al suo credo, cioè quello di parlare pubblicamente soltanto della sua professione. Sulla vita privata una tomba. “Non ne parlo, come ho sempre fatto, fine del discorso”, disse in modo lapidario a un giornalista sportivo durante una conferenza stampa quando gli venne chiesto se volesse dire qualcosa sulla fine della storia con Ambra. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica ora le immagini della persona con cui ha ritrovato serenità.

La donna che ha stregato Massimiliano si chiama Nina Lange Barresi. Chi Magazine ha sorpreso la coppia a Lugano, in Svizzera. Perché i due sono stati pizzicati in terra elvetica? Semplice, perché Nina abita lì. Non è una persona che fa parte del mondo dello spettacolo. La rivista scrive che dovrebbe avere una società di consulenza manageriale. Niente altro si sa della sua vita privata. Si sa invece, come dicono le immagini, che è una donna affascinante, mora e dal fisico sinuoso.

Allegri e Ambra Angiolini, entrambi sono ripartiti da zero con due nuovi compagni

E Ambra Angiolini? Dopo la batosta presa con il ‘Conte Max‘ ha ritrovato l’amore? Pare di sì. Lo scorso maggio il gossip del Bel Paese ha mormorato che l’attrice capitolina ha avviato una love story con Gianluca Roberto, romano che da qualche anno vive in Sardegna, a Olbia: professione funzionario, con mansioni dirigenziali, al Cipnes, il Consorzio industriale del nordest dell’isola.

Nel capoluogo gallurese è assai noto e stimato. Il rapporto fra Ambra, 45 anni, e Gianluca, che ha qualche primavera meno della conduttrice, sarebbe ormai consolidato. A fortificarlo sarebbe stata una frequentazione assidua svoltasi per mesi all’ombra del Cupolone, come dire Roma, e della Madonnina, come dire Milano.