Allarme al GF Vip: “Sono preoccupata per Martina Nasoni”

Martina Nasoni è tornata al Grande Fratello, questa volta quello Vip, dopo la vittoria nell’edizione Nip di qualche anno fa. La ragazza con il cuore di latta è stata invitata dalla produzione del reality show in qualità di ospite, dato il suo complicato rapporto con Daniele Dal Moro, uno dei concorrenti ufficiali del programma di Alfonso Signorini. I due sono stati per un periodo molto più che amici ma ora nella Casa più spiata d’Italia faticano ad andare d’accordo. E per questo qualcuno si è detto preoccupato per la Nasoni…

Al settimanale Di Più Tv ha parlato la madre di Martina, la signora Simona, che ha trasmesso alla gieffina la sua patologia cardiaca. A dodici anni, infatti, la Nasoni si è dovuta sottoporre al primo intervento chirurgico per inserire un defibrillatore nel petto che aiuta il cuore a battere bene. Nell’intervista la donna ha rivelato:

“Credo che il sentimento per Daniele non sia mai finito. Purtroppo, ancora una volta, mi accorgo che Martina non è ricambiata come avrebbe meritato. Daniele l’ha perfino accusata di essere entrata nella Casa per intralciare il suo percorso. Come mamma sono dispiaciuta di questo. Anni fa ho conosciuto anche i suoi genitori, mi ero affezionata a lui, ma mi accorgo che per Martina è come il fuoco: alla giusta distanza riesce a scaldarla, a rassicurarla, ma appena si avvicina, la brucia. Sono preoccupata, non voglio che soffra il più forte dei dolori, quello dell’amore”