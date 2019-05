All Together Now terza puntata: ospiti e anticipazioni

Terza puntata All Together Now in onda giovedì 30 maggio 2019

Nuovo appuntamento in tv con All Together Now. La terza puntata del format inglese andrà in onda su Canale 5 giovedì 30 maggio 2019. Come sempre sarà condotto da Michelle Hunziker, affiancata dal capo dei cento giurati J-Ax. Ospiti della serata saranno il comico Giovanni Vernia e il musicista Paolo Jannacci. Oltre ai giudici, ci saranno i protagonisti della gara: i concorrenti cantanti, selezionati nei mesi scorsi da Roberto Cenci,direttore artistico e regista del programma. Tutti si sottoporranno al giudizio del coloratissimo Muro. Chi di loro arriverà a contendersi il premio finale da 50 mila euro?

Non solo Canale 5: dove vedere All Together Now

All Together Now è anche digital: su Mediaset Play (sito, app gratuita per tutti i sistemi operativi, smart tv abilitate) sarà possibile seguire le puntate in diretta streaming, rivedere i momenti più divertenti e conoscere meglio giudici e cantanti grazie a una serie di video inediti. I profili social di Mediaset Play, inoltre, coinvolgeranno gli utenti con curiosità, foto e backstage esclusivi. Radio 101 è l’emittente radiofonica partner del programma.

Ottimi ascolti per il nuovo programma della Hunziker

Le prime due puntate di All Together Now hanno registrato un ottimo riscontro nonostante la forte concorrenza rappresentata da Il Commissario Montalbano. Lo show sta piacendo molto agli italiani, con grande gioia di Michelle Hunziker, che ha puntato molto su questa nuova trasmissione.