All together now: scoppia la polemica body positive, Hunziker imbarazzata

É appena iniziata una nuova stagione di All Together Now su Canale 5 ed è già scatta la prima polemica. In occasione della prima puntata del talent show abbiamo assistito ad un siparietto che ha creato più di qualche dissapore in studio. Protagoniste dello scambio infuocato sono state una concorrente e una delle 100 giurate, Micol Ronchi.

Michelle Perera è stata la protagonista dello scambio. Stiamo parlando di una concorrente “oversize” romana di Roma, con i genitori (come si nota dai tratti) originari dello Sri Lanka. Per anni è stata schiava di determinati standard di bellezza, di cui ha sofferto molto. Ha però iniziato a fare un percorso per la scoperta di sé stessa. Oggi lei si vede bene con le curve, e come da lei stessa detto “le piace magnare”. Michelle Hunziker l’ha presentata dicendo “Lei è l’esempio vivente di body positivity” mentre la cantante stessa ha aggiunto “Se i giudici vogliono pensare anche al body positive mi aiutano”.

La cantante Michelle si è presentata in trasmissione con una grande dose di energia e di grinta, che ha conquistato tutti. La giuria le ha subito dato un 100, un voto altissimo che però, a causa dei giurati, piano piano è andato scendendo. A toglierle prima due punti e poi tre sono stati Rita Pavone e Francesco Renga, mentre J-Ax e Anna Tatangelo non hanno avuto da ridire.

I veri grattacapi sono giunti con il commento della Ronchi. La giurata si è voluta attaccare al delicato tema della body positivity, creando un vero e proprio caso. Micol Ronchi ha in qualche modo accusato la Perera di aver messo come priorità il tema del suo corpo, ancor prima di focalizzarsi sulla voce. “Non parlare troppo di body positivity, così sembra che abbracci la causa e ammicchi per avere consensi in più” dice la Ronchi, scatenando immediata la reazione della concorrente. Michelle Perera replica alla critica con queste parole:

Ma pensi che non lo sappia quanto sia delicato il body positive che lo vivo ogni giorno sulla mia pelle? Penso che il body positive riguardi tutti, magri e grassi. Questo non lo permetto a nessuno. Non voglio conquistare il voto di nessuno perché sono così, io sono qua perché canto. Punto!

Quando la Ronchi torna sulla questione (“Concentriamoci meno sulla visione di te stessa…”), la cantante risponde in modo ancora più seccato:

Ma tu non mi devi dire cosa io debba dire. Se mi fanno un’intervista io di sicuro preferisco parlare di questo piuttosto che di altro.

In tutto questo Michelle Hunziker come avrà reagito? La risposta è: con un discreto imbarazzo. Fin da subito la conduttrice ha provato a placare gli animi, sottolineando che il body positive l’avesse tirato fuori lei stessa in prima battuta come argomento. Purtroppo però, così facendo, non è riuscita a placare gli animi.