All together now, Mietta difende il programma: “Non sminuisce noi cantanti”

All together now in discussione: i concorrenti tolgono spazio ai cantanti professionisti?

All together now è probabilmente il programma rivelazione dell’anno. Condotto da Michelle Hunziker insieme a J-Ax, la trasmissione è dedicata agli aspiranti cantanti o a chi semplicemente canta per passione. I concorrenti si presentano raccontando la loro storia ed esibendosi davanti a un muro di cento esperti, tra cui cantanti musicisti e critici. Queste cento persone esprimono la loro approvazione facendo illuminare la postazione e iniziando a cantare insieme al concorrente, più esperti si illuminano più alto sarà il punteggio del concorrente stesso. Si tratta di un vero game show e ha la struttura di una gara, con tanto di premio in denaro finale. L’arrivo di questo nuovo programma musicale ha fatto sorgere qualche dubbio.

Mietta difende All together now a Tv Talk: “Non credo sminuisca il nostro lavoro”

Se ne è parlato oggi a Tv Talk dove c’era ospite Mietta, che fa parte del muro di All together now. Massimo Bernardini ha chiesto alla sua ospite se anche i concorrenti di questo programma rischiano di togliere spazio ai professionisti, dopo l’avvento dei talent show. Mietta ha rigettato questa eventualità: “Ma no, non è così. Credo che la gente abbia bisogno di vedere qualcuno come loro in cui possono identificarsi. Il fatto di andare in televisione, avere un giorno dove poter tirare fuori questa grande passione comune per tanta gente, credo che questa cosa non avvenga. Non credo sminuisca il nostro lavoro”. Quando il conduttore di Tv Talk ha osservato che ci sono alcune canzoni che per essere cantate richiedono una certa professionalità, Mietta ha ribadito e approfondito il suo concetto.

Tv Talk, Mietta parla di All together now: “Non credo mi tolga qualcuno qualcosa”

La cantante non si sente minacciata dai concorrenti di All together now, professionalmente parlando: “Non credo che mi tolga qualcuno qualcosa. Se dico cose interessanti e faccio bene il mio lavoro, credo che la gente se ne accorga. Il nostro programma è un grande contenitore di leggerezza e di allegria, di spensieratezza. E soprattutto pieno di gente che ha voglia sia di farsi un disco con i soldi che vince altrimenti è puro divertimento, fatto anche di gente che canta benissimo”.