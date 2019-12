All Together Now, Maria De Filippi non ci sarà: parla Michelle Hunziker

All Together Now, Maria De Filippi non ci sarà: Michelle Hunziker spiega perché la moglie di Costanzo ha detto “No” all’ospitata

Tutto pronto per la seconda stagione di All Together Now, il game show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. La prima puntata è prevista per stasera, mercoledì 4 dicembre 2019. Nei giorni scorsi era trapelata l’indiscrezione che narrava che avrebbe potuto esserci in trasmissione Maria De Filippi, in qualità di super ospite. Una sorta di ‘sdebitamento’ di Michelle, che quest’anno, ricordiamo, è stata chiamata da Queen Mary per guidare la seconda parte delle puntate di Amici Celebrities. Peccato, però, che Maria non ci sarà, come ha spiegato la stessa conduttrice svizzera alla rivista Chi.

“Il bello di questo game show è che non promettiamo nulla. Non è un talent, ma una festa continua”

“Il bello di questo game show è che non promettiamo nulla. Non è un talent, ma una festa continua”, racconta Michelle al magazine Chi. A proposito della voce che ha spifferato l’arrivo nello show della moglie di Maurizio Costanzo spiega: “Mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma per i troppi impegni presi da Maria, non siamo riusciti. Chissà, magari in una terza stagione…” Dunque è vero che le due si sono sentite e hanno provato ad organizzare un’ospitata. Ospitata che, però, alla fine, è sfumata per i troppi appuntamenti della De Filippi. Durante l’intervista al magazine Chi Michelle ha parlato anche di un argomento che assai ‘familiare’ sia per lei sia per il gossip, che continua a ricamarvi sopra: un altro bebè potrebbe arrivare oppure no?

Hunziker: “Ho tre figlie meravigliose. Se dovesse arrivarne un quarto, sarei felicissima, altrimenti va bene così”

“Intanto ho tre figlie meravigliose. Se dovesse arrivarne un quarto, sarei felicissima, altrimenti va bene così. L’unica cosa certa è che tra un po’ chiuderò i battenti (ride, ndr)“, ha dichiarato la Hunziker che non ha chiuso del tutto le porte a un’altra gravidanza. Nel frattempo il legame con Tomaso Trussardi resta solidissimo. Nessuna crisi in vista, solo tanto amore!