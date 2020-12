All Together Now, J Ax commosso: lacrime durante la sua esibizione

I giudici di All Together Now si ebiscono in studio durante la semifinale emozionando tutti. In particolare, J Ax canta il suo brano Tutto tua madre e nel Muro è possibile notare varie persone in lacrime. Il rapper riesce a commuovere proprio tutti con la canzone dedicata a suo figlio Nicolas, nato nell’anno 2017. Per anni ha pensato che non avrebbe mai avuto un bambino, ma fortunatamente dopo tanta sofferenza e difficoltà è riuscito a realizzare il grande sogno, formando una famiglia con la sua compagna Elaina. Hanno lottato molto per diventare genitori e il brano parla proprio di questo percorso. Quando è uscito nel 2018 ha raggiunto un enorme successo in Italia, per il tema che affronta: la difficoltà di diventare genitori. Questa sera, dunque, l’esibizione non può non emozionare i telespettatori a casa. Lo stesso J Ax, mentre si esibisce, non riesce a trattenere la commozione.

Un momento emozionante che si unisce alle esibizioni dei suoi colleghi. Anche Francesco Renga si emoziona molto durante questa fase della semifinale. Il noto cantante si esibisce sulle note del brano dedicato alla madre, mentre Anna Tatangelo, con la complicità di Michelle Hunziker, lascia tutti senza parole con una delle sue canzoni più famose, Ragazza di periferia. Il Muro balla sulle note anche di altri brani dei giudici, come Ostia Lido.

A concludere questo momento ci pensa proprio J Ax, che canta appunto Tutto tua madre. Sono diverse le donne che non trattengono le lacrime nel Muro e Michelle Hunziker fa notare l’emozionante momento. A fine esibizione, la conduttrice del talent show ammette di essersi commossa e ringrazia tutti i giudici per aver reso possibile tutto questo.

Emoziona nel corso della semifinale del programma di Canale 5, in onda stasera sabato 5 dicembre 2020, il grande ospite, Renato Zero. Quest’ultimo entra in studio più volte durante la puntata e, quando si esibisce la prima volta, è possibile notare tanta commozione in studio. Nel suo ultimo intervento, il noto cantante ci tiene a fare un discorso ai presenti e al pubblico che segue la puntata, rivelando che questi per lui sono gli anni più belli della sua vita.

Questa puntata non può non essere speciale, visto che ormai i concorrenti sono vicini alla fase finale del talent. La prossima settimana, andrà in onda l’ultima puntata. Se non ci saranno cambiamenti, dopo lo spostamento al sabato sera, il pubblico assisterà alla finale il prossimo 12 dicembre.