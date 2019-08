All Together Now torna per il secondo anno, Michelle e J-Ax festeggiano

All Together Now confermata la seconda stagione, J-Ax e Michelle Hunziker festeggiano su Instagram

Tante novità ci regalerà la nuova programmazione di Mediaset, oltre i nuovi format come Amici Vip, ci saranno anche tante conferme. Una di queste è All Together Now, la gara musicale che vede i partecipanti davanti ad un muro di 100 persone. Il successo della prima stagione e il grande favore del pubblico hanno portato l’azienda a confermare il format anche per il prossimo anno, a darne annuncio è J-Ax sul suo account Instagram. Nella foto, lui e Michelle Hunziker festeggiano insieme. Che dire? Una bella notizia per la coppia che sembra sia piaciuta molto al timone del programma, la Hunziker nella veste di conduttrice e J-Ax a capo del muro degli esperti. Tanti i volti già visti in tv che hanno preso parte alla prima stagione (tra cui Dennis Fantina, vincitore di Saranno Famosi nel 2001), chissà chi ritroveremo nella prossima?!

Michelle Hunziker e J-Ax: felicità alle stelle per la seconda stagione di All Together Now

Per la tv italiana, All Together Now era un’assoluta novità. In realtà, lo show è un format inglese che ha visto tanti volti della musica brintannica come componente del muro di giurati. Anche nel caso nostrano, sono stati davvero tanti i nomi di cantanti italiani che si sono commossi e divertiti dietro l’ormai famoso muro, tra i quali Iva Zanicchi, Mietta e lo stesso presidente J-Ax. Il rapper annuncia ai suoi followers il ritorno del programma che a quanto pare è prevista per questo inverno. “Quando ti confermano la seconda stagione di All Together Now. Io e Michelle Hunziker vi aspettiamo questo inverno su Canale 5 per tirare giù tutto“, queste le parole del rapper. Al suo annuncio è seguito anche il post di Michelle, che ha condiviso la stessa foto. I fan della trasmissione allora non dovrebbero attendere molto, e intanto Michelle sarà anche al centro di un’altra conduzione, quella di Amici Vip.

All Together Now torna il prossimo inverno: la reazione dei fan

A quanto pare, il pubblico ha apprezzato il ritorno di All Together Now per il secondo anno di fila. I commenti dei followers di J-Ax fanno intendere che i fan sono pronti a sedersi davanti alla tv e cantare e ballare insieme agli esperti e ai concorrenti.