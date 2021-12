All together now: chi ha vinto e l’irruzione sul palco per la proposta di nozze

By

Giacomo Voli ha trionfato ad All Together Now – La musica è cambiata, aggiudicandosi il montepremi di 100mila euro, a cui si aggiunge la possibilità di registrare una cover con R101. Il 35enne di Correggio ha sfoderato una serie di performance strepitose, convincendo il Muro ed i giudici. Nel duello finale ha battuto la concorrenza del giovane e talentuoso Vincenzo Cantiello.

Il premio WindTre, dal valore di 15mila euro, è stato invece assegnato a Michelle Perera. Tommaso Vitale, direttore marketing dell’azienda, ha così argomentato la scelta di dare il premio alla 36enne: “Ha iniziato il suo percorso in salita, ha avuto problemi con il Muro, ma poi ha saputo reagire”. “Non me lo aspettavo, grazie. Cosa farò con questi 15mila euro? Sicuramente ci pago l’affitto“, la risposta della cantante, evidentemente emozionata.

All Together Now, prima manche: punteggi ed eliminazione

La prima manche ha visto tutti e sette i finalisti esibirsi. L’ultimo, quello con il punteggio più basso, ha dovuto abbandonare il gioco. A soccombere è stata la 25enne Jalisse Bascià, che ha raccolto 82 voti. Di seguito la classifica relativa al primo step della finale del talent:

Michelangelo Falcone (21 anni di La Spezia) si è esibito sulle note di “Ti scatterò una foto” di Tiziano Ferro. Punteggio 88.

Carola Campagna (24 anni di Carate Brianza, MB) ha cantato “Some where” di Barbra Streisand. Punteggio 100.

Samir Abass (22 anni di Como) ha intonato “Sicily” di Pino Daniele. Punteggio 92.

Michelle Perera (36 anni di Roma) ha interpretato “I believe I can fly” di R.Kelly. Punteggio 100.

Jalisse Bascià (25 anni di San Cesario, LE) ha cantato “Spalle al Muro” di Renato Zero. Punteggio 82.

Vincenzo Cantiello (21 anni di Napoli) ha portato il brano “Come foglie” di Malika Ayane. Punteggio 92

Giacomo Voli (35 anni di Correggio, RE) ha interpretato Sweet Child O’ Mine dei Guns N’ Roses. Punteggio 100.

All Together Now, seconda manche: duelli ed eliminazioni

La seconda manche ha messo in scena tre duelli. Gli sconfitti sono stati eliminati dal gioco:

Carola Campagna (E non finisce mica il cielo di Mia Martini – punteggio 97) vs Samir Abass (Beautiful di Christina Aguilera – punteggio 90). Carola ha raggiunto il podio, Samir fuori dalla gara.

Michelle Perera (Love on Top di Beyoncé – punteggio 86) vs Giacomo Voli (Nessun dorma di Giacomo Puccini – punteggio 100). Michelle ha lasciato la gara mentre Giacomo ha raggiunto l’ultimo step.

Vincenzo Cantiello (I’m Nothing di Whitney Houston Cantiello – punteggio 100) vs Michelangelo Falcone (Polvere da sparo di Gaudiano – punteggio 89). Ha dovuto abbandonare il gioco Michelangelo, Vincenzo ha così staccato il ticket per il podio.

All Together Now, terza manche: i duetti con i giudici

A questo punto i tre cantanti rimasti in gara hanno duettato con i giudici. A raggiungere l’ultimissima sfida sono stati Giacomo Voli e Vincenzo Cantiello. Carola Campagna si è classificata al terzo posto.

Carola/Renga hanno intonato Arriverà, brano di Moda & Emma

Giacomo/Tatangelo hanno cantato Shallow di Lady Gaga & Bradley Cooper

Vincenzo/Pavone si sono esibiti sulle note di Gimme Some Lovin’ dei The Blues Brothers

All Together Now, finale: l’ultimissima sfida tra Giacomo Voli e Vincenzo Cantiello e la proposta di matrimonio

Prima del duello finale ha fatto irruzione in studio il fidanzato di Carola Campagna, che ha raggiunto la dolce metà sul palco. “Ma cosa ci fai qui?”, ha chiesto stupefatta e raggiante la donna. In un amen il ragazzo si è inginocchiato ed ha sfoderato l’anello: “Mi vuoi sposare?”. Carola, felicemente scombussolata, si è portata le mani alla bocca per poi gettarsi tra le braccia del compagno.

Tantissimi giudici del muro hanno versato lacrime. Anche Anna Tatangelo, Rita Pavone e J Ax si sono lasciati andare ad un emozionato pianto. “Ci avete reso partecipi di una cosa stupenda. Guardate, io mai visto una scena del genere, stanno piangendo tutti”, il commento della Hunziker. “Sono contenta, non sto più nella pelle”, la chiosa della Campagna prima di lasciare il gioco.

Nell’ultima gara Giacomo Voli ha sfoderato una magistrale Somebody to Love dei Queen, mentre Vincenzo Cantiello ha offerto un’eccellente performance esibendosi sulle noti di Toxic di Britney Spears. Il 35enne è salito sul gradino più alto del podio, medaglia d’argento per Vincenzo.