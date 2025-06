Alice Campello invitata di nozze: il look costa quanto un matrimonio

Quando si parla di eleganza e stile, Alice Campello non lascia mai nulla al caso. Ma questa volta, per il matrimonio spagnolo di Elena Martín Palomino e Quique Vidal, la moglie di Álvaro Morata ha davvero superato sé stessa. Altro che look da invitata: il suo outfit sembra uscito da un red carpet di Cannes. E sì, vale una fortuna.

Con i figli al seguito, piccoli paggetti in abiti coordinati, Alice ha partecipato alla cerimonia sfoggiando un ensemble da sogno – romantico, sofisticato e, soprattutto, lussuoso fino all’ultimo dettaglio.

Un abito couture da quasi 3.000 euro

Il vestito scelto da Alice è il modello Serafinne Gown della designer rumena Iris Serban, venduto a 2.926 euro. Un capolavoro in chiffon di seta con finitura metallizzata, completamente drappeggiato a mano. La silhouette è a colonna, scolpita con un corpetto asimmetrico con scollo a cuore e coppe strutturate, mentre dalla spalla destra parte una leggera cappa che cade lungo la schiena.

Romantico e teatrale, il modello è rifinito da una gonna con spacco profondo sulla gamba sinistra e una piccola coda, pensata per ondeggiare con grazia ad ogni passo. Un look che fonde glamour da red carpet con il romanticismo del grande giorno.

Alice, dal canto suo, sembra avere un debole per i colori tenui e le forme scivolate: il rosa cipria – il suo colore passepartout per le cerimonie – si sposa alla perfezione con il suo incarnato dorato. E il risultato è un look fiabesco ma iper-contemporaneo, cucito su misura per lei.

La borsa Hermès che vale più dell’abito

Se l’abito è da sogno, la clutch scelta per completare il look è semplicemente inarrivabile: una Hermès Kelly To Go Wallet in alligatore color cemento, finiture in palladio. Pezzo da collezione riservato a clienti selezionatissimi, è stata venduta all’asta con una stima tra 12.000 e 20.000 dollari (circa 11.200 – 18.500 euro).

Il valore di mercato dipende dalla rarità del pellame, dal colore e dalla disponibilità estremamente limitata. Non è acquistabile in boutique, né tramite e-commerce: serve un invito, una trattativa privata o, appunto, partecipare a un’asta. Alice ce l’ha. E la indossa con la nonchalance di chi sa bene quanto vale.

Il design compatto e minimal si sposa perfettamente con l’abito romantico, aggiungendo un tocco ultra-lusso, ma con discrezione. Nessun logo vistoso: solo chi conosce davvero la moda sa riconoscere un pezzo simile al primo sguardo.

Ai piedi, Alice ha optato per un paio di sandali So Nude 105 firmati Aquazzura, in versione argento specchiato, dal valore di 625 euro. Il tacco stiletto svetta su 10,5 cm, mentre le sottili fasce lucide regalano l’effetto “barely there” che tanto amano le celebrità.

Se facciamo i conti, il totale parla chiaro. L’abito da 2.926 euro, i sandali da 625 euro e la clutch da collezione che supera i 12.000 euro portano il look di Alice Campello a oltre 15.500 euro, senza neanche includere gioielli, hair stylist e make-up artist.