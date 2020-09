Alice Campello ha partorito, nato terzo figlio: l’annuncio di papà Morata

Alice Campello ha partorito: è nato oggi il terzo figlio! L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram di Alvaro Morata, che è diventato di nuovo papà. La coppia ha già due figli, due gemelli di due anni e mezzo, che si chiamano Alessandro e Leonardo. I bimbi sono protagonisti nelle loro giornate e spesso presenti sui profili Instagram di mamma e papà. La loro simpatia e i loro sorrisi invadono le bacheche di chi segue Alice e Alvaro. Sono una bellissima famiglia, giovane e allegra, per questo la nascita del loro terzo figlio è stata accolta da un enorme e calorosissimo affetto. Per la Campello dovrebbe essersi trattato di un parto cesareo, dato che due ore prima dell’annuncio di Alvaro lei ha pubblicato tra le stories una foto in ospedale con su scritto “Ci siamo”.

Alice Campello e Alvaro Morata genitori per la terza volta: è nato Edoardo

Morata ha anche pubblicato le prime foto del terzo figlio, alcune scattate anche in sala parto dove Alice era sorridente mentre nasceva il piccolo Edoardo. Questo è il nome scelto per il loro terzogenito, un nome rivelato già tempo fa, poco dopo aver annunciato la terza gravidanza di Alice. Questo l’annuncio dell’attaccante della Juventus: “Benvenuto al mondo figlio. Mamma e figlio stanno benissimo. Alice è incredibile, grazie per avermi reso di nuovo l’uomo più felice del mondo. Vi amo”. Il piccolo Edoardo Morata è venuto al mondo in Italia, a Torino, dove la famiglia si è trasferita da pochi giorni. Morata infatti è tornato a giocare nella Juventus dopo alcuni anni a Madrid, e oggi la loro famiglia sarà ancora più legata alla città di Torino.

Alice Campello ha partorito, Morata di nuovo papà: è nato il terzo figlio

I sorrisi di Alice e Alvaro per la nascita del terzo figlio Edoardo sono luminosissimi. Adesso li attende una nuova vita in cinque in famiglia e siamo tutti molto curiosi di scoprire come reagiranno i fratellini Leonardo e Alessandro all’arrivo del piccolo Edoardo. Ma in tanti sono pronti a scommettere che i gemelli saranno dei fratellini maggiori meravigliosi. Non mancheranno video e foto nei prossimi giorni per averne prova, ma i fan non hanno fretta. Non resta che fare tanti auguri ai neo genitori Alice Campello e Alvaro Morata e dare un caloroso benvenuto al piccolo Edoardo!