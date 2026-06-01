Alice Campello e Morata sono tornati insieme, l’annuncio inatteso e le parole dell’influencer

Alice Campello e Alvaro Morata hanno deciso di darsi una seconda possibilità, anzi terza, considerando che già una volta si erano lasciati per poi tornare insieme: l’indiscrezione, piuttosto clamorosa, arriva dalla Spagna e la riferisce Javi Hoyos, giornalista molto vicino al calciatore e all’imprenditrice digitale. Hoyos, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha raccontato di aver saputo dai diretti interessati che c’è in corso un ritorno di fiamma inaspettato visto che il capitolo matrimoniale sembrava morto e sepolto. Negli ultimi giorni, Campello e Morata hanno cominciato a riavvicinarsi. E non solo da ex che vogliono remare nella stessa direzione per il bene dei quattro figli; stanno tentando di tornare a essere una famiglia. L’influencer, commentando quanto riportato da Hoyos, ha confermato la notizia.

Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme: l’annuncio

Hoyos ha riferito che Alvaro e Alice sono stati avvistati insieme al concerto di Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, trascorrendo la serata fianco a fianco, tra abbracci e coccole. Il giornalista ha poi affermato di essere riuscito a entrare direttamente in contatto con Morata per verificare la veridicità della notizia relativa alla riconciliazione. Il calciatore, sempre stando alle parole di Hoyos, ha confermato che con Alice sarebbe di nuovo intimo.

“Si stanno dando una nuova possibilità. Lui non può vivere senza di lei, perché è la donna della sua vita. Inoltre, è la madre dei suoi figli”, ha aggiunto Hoyos, che ha anche ricordato che la frattura sentimentale non è nata da gravi mancanze di rispetto come ad esempio la presenza di persone terze. In sintesi, non c’è stato alcun tradimento o alcun atteggiamento grave da parte di nessuno. Sono state le incomprensioni a far esplodere la crisi. Incomprensioni che i due ora vorrebbero cercare nuovamente di superare come già fatto in passato.

Il commento di Alice Campello che conferma la notizia

“Mi piace molto vedere la tua gentilezza, la tua delicatezza e la tua capacità di comprendere gli altri. Sono sicura che arriverai ancora più lontano, perché quando le cose si fanno con rispetto, affetto ed educazione, si vince sempre”. Questo il messaggio scritto da Alice Campello e indirizzato a Hoyos sotto al post in cui quest’ultimo ha annunciato il ritorno di fiamma. Di fatto, con un simile gesto, l’influencer ha confermato che con Morata si sta dando davvero un’altra possibilità. Resta ora da capire se il riavvicinamento si trasformerà in una riconciliazione definitiva.