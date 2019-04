Alfonso Signorini apre l’uovo di Pasqua: “Sono incavolato nero”

Alfonso Signorini diverte su Instagram

Non importa quanti anni hai, chi sei, che lavoro fai, l’apertura dell’uovo di Pasqua è sempre una cosa seria. Nessuno può fare a meno dell’emozione che regala la scoperta della sorpresa nascosta al suo interno. Nemmeno il Direttore più famoso d’Italia, Alfonso Signorini. L’Alfonso nazionale ha da poco preso dimestichezza con Instagram e, questa sera, ha raccontato la sua amara esperienza con un uovo di 6 kg di cioccolata fondente, acquistato in pasticceria, ad un prezzo non proprio basso. Signorini ha resistito una settimana, ma alla fine ha ceduto ed ha aperto l’uovo prima della domenica di Pasqua. La sorpresa? Non proprio esaltante! E così Signorini condivide con i suoi followers, in toni ironici e sinceri, la delusione che sarà già capitata ad ognuno di noi.

Il racconto del Direttore di Chi

“Avevo comperato un uovo di Pasqua gigantesco soltanto per la sorpresa. Era in cucina da una settimana che mi diceva aprimi aprimi!“, così Alfonso apre il suo racconto dal suo divano di casa. Signorini alla fine non ha resistito alla tentazione. “Non volevo aprirlo per non rovinarmi la sorpresa, ma stasera non ho resistito e l’ho aperto. Da un uovo del genere, che mi è costato veramente una cifra, non dico un monolocale, ma mi aspettavo minimo un abbonamento di un anno a Netflix!“. Ed ecco comparire il cagnolino di peluche! “Cosa me ne faccio di una cosa del genere? Io voglio una sorpresa vera, è pure brutto, orrendo! Ditemi voi cosa avete trovato voi nel vostro uovo, vi prego consolatemi perché sono sull’orlo dell’annichilimento. Ciao, sono incavolato nero!“.

La normalità dei vip a casa nostra

Lo scherzoso sfogo di Alfonso Signorini, che ha anche combattuto e vinto una brutta malattia, dimostra ancora una volta come, grazie ai social, le distanze tra il pubblico ed i vip si siano accorciate. Tutto questo ci rende vicini e ci regala pillole di vita quotidiana che sono comuni a tutti, vip e nip. E ora che ognuno pensi alla propria sorpresa, la Pasqua è vicina!