Alfonso Signorini a CR4 ricorda la malattia e si commuove

Alfonso Signorini malattia: lacrime a CR4-La Repubblica delle Donne

Momento di commozione per Alfonso Signorini a CR4-La Repubblica delle Donne, il nuovo programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4. Il direttore di Chi, presenza fissa dello show, ha ripensato alla sua malattia dopo aver visto in studio Melissa Satta e Elena Santarelli. Le due showgirl e il giornalista hanno lavorato insieme a Kalispera, format andato in onda su Canale 5 nel 2010 e 2011. “È stato un periodo bellissimo, che conservo nel cuore. Dopo la fine della trasmissione ho scoperto la malattia”, ha confidato Signorini con gli occhi lucidi. Una confessione che è stata accolta da tutti con un grosso applauso. Per sconfiggere la leucemia lo scrittore si è dovuto sottoporre ad estenuanti cicli di chemioterapia.

Alfonso Signorini ha sofferto di leucemia

“Il 23 dicembre ero in diretta a Kalispera. C’erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare. A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele. Mi fecero gli esami, mi diedero un antipiretico e mi mandarono a casa. La mattina dopo, vigilia di Natale, mi chiamarono: “Lei ha una leucemia mieloide, non si muova, ci vediamo il 27 per iniziare le cure”, ha raccontato tempo fa l’opinionista del Grande Fratello Vip a La Verità.

Alfonso Signorini è guarito ed è cambiato

La leucemia ha cambiato Alfonso Signorini. “Mi ha fatto scoprire il vero valore delle cose”, ha assicurato il 54enne.