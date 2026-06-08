Alfonso Signorini è stato “un incosciente”, parla l’autrice più famosa della tv italiana

Irene Ghergo è la più famosa autrice del piccolo schermo italiano. Ha lavorato a un’infinità di programmi tra cui Domenica In, Chiambretti c’è, Buona Domenica, Grande Fratello, Non è la Rai e Belve, il cui titolo è una sua invenzione. Intervistata dal Corriere della Sera, ha affrontato varie tematiche riguardanti la tv e ha fatto diverse considerazioni su alcuni suoi protagonisti. Si è espressa anche sulla bufera che ha travolto Alfonso Signorini che, dopo lo scandalo innescato a Falsissimo da Fabrizio Corona, si è autosospeso da Mediaset e ha lasciato ogni incarico dal settimanale Chi.

Gli aneddoti su Paolo Bonolis e Alba Parietti

Ghergo ha lavorato per anni al fianco di Gianni Boncompagni. Tanti gli aneddoti con protagonista uno dei padri della tv italiana che ebbe intuizioni geniali e, naturalmente, anche qualche abbaglio. Ad esempio inizialmente non fu convinto da un giovane Paolo Bonolis. Credeva che urlasse troppo. La carriera del conduttore romano, invece, è stata brillante e ancora oggi è un pilastro di Mediaset. Spazio anche a un racconto curioso su Alba Parietti.

Ghergo ha affermato che prima che andasse in onda la prima puntata di Macao la showgirl torinese mostrava un “vaghissimo narcisismo”. A quel punto l’autrice le disse che avrebbe dovuto essere molto chic e le impose il look: giacca, pantaloni e coda di cavallo. “Questo la torturava – ha ricordato Ghergo – Dopo qualche puntata ebbi pietà. “Dai, a un certo punto ti apri la giacca e sotto sei senza abiti”. E come andò a finire? “Lo ha fatto. Sotto aveva un body di tulle nero trasparente. Gianni Boncompagni era furibondo”.

Ghergo ha anche collaborato a lungo con Maurizio Costanzo. Fu una delle menti di Buona Domenica. Ha raccontato che alle riunioni spesso c’era un problema da risolvere, quello dell’ospite che all’ultimo dava forfait. Costanzo non faceva una piega e passava oltre con una semplice frase: “Togliete ‘a sedia””.

L’opinione su Alfonso Signorini e come è nata l’idea del titolo “Belve”

L’autrice conosce molto bene Alfonso Signorini che, come è arcinoto, nei mesi scorsi ha visto la sua reputazione sgretolarsi dopo la divulgazione da parte di Fabrizio Corona a Falsissimo. Ghergo sta dalla parte dell’ex conduttore del Grande Fratello Vip. A suo parere ha soltanto peccato di ingenuità nell’utilizzare i social: “Un caro amico, un signore colto, un bravissimo conduttore. Non meritava quello che è capitato. Purtroppo sui social è stato un incosciente”. Ora c’è in corso un’indagine e sarà la giustizia a stabilire se sono stati commessi reati oppure se, come dice l’autrice, il giornalista ha solamente compiuto azioni mal calcolate e non punibili.

Ghergo è colei che ha inventato il titolo Belve, programma cult di Rai 2. Come è nata l’idea? “Al telefono con Francesca Fagnani. “Chiamalo così, fai una cosa diversa””, consigliò alla conduttrice romana. Il suggerimento è stato accettato e messo in pratica. Un successo.