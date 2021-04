Alfonso Signorini, Covid-19: “Ho sofferto molto”. Il ricordo della leucemia

Ha attraversato tutta la sua carriera Alfonso Signorini, in una intervista a Il Fatto Quotidiano, e non sono mancate anche commenti sul Grande Fratello Vip e quello che succederà per lui nella nuova stagione autunnale di Canale 5. Sta già lavorando sulla nuova edizione del reality, pensando ai possibili protagonisti. Parlando parlando, sul vincitore della quinta edizione del reality più spiato d’Italia, Tommaso Zorzi, non si è risparmiato e gli ha lanciato una stoccata. Il conduttore ha aperto il suo cuore e ha parlato anche di momenti personali e intimi.

Alfonso Signorini ha avuto il Covid-19. L’ha rivelato per la prima volta e il virus l’ha messo a dura prova. Ha vissuto giorni molto brutti, non voleva andare in ospedale, viveva da solo e aggiornava i medici. Quando arrivava la sera aveva tanto paura, è stato molto male, pensava di essere forte visto che aveva vissuto sulla sua pelle la malattia. Ha definito il Coronavirus “una malattia bastarda”, diversa da tutte le altre.

In relazione al suo passato, il direttore del settimanale Chi ha ricordato il terribile periodo in cui ha scoperto di avere la leucemia. Ha dovuto affrontare un periodo davvero duro, portando con sé il dolore della malattia di sua madre a cui lo legava un rapporto molto forte:

“È stata molto dura perché in quel momento stava morendo la mia mamma. Ho dovuto affrontare la chemioterapia incrociando le dita senza sapere cosa sarebbe stato di me. Mentre ero lì con l’ago nel braccio mi sono ripromesso che se ce l’avessi fatta avrei cambiato la mia vita. E la mia vita è cambiata”

Scoprì di essere malato di leucemia durante l’ultima puntata di Kalispera, il programma di Canale 5 condotto per due edizioni nel 2010 e nel 2011. Signorini era in diretta e come ospite aveva avuto Sabrina Ferilli. Il conduttore, in più occasioni, ha raccontato che sentiva il sudore colare lungo la sua schiena, aveva 40 di febbre ed è stato subito trasportato in ospedale. I medici gli diedero un antipiretico e lo mandarono a casa.

Il giorno dopo era la vigilia di Natale. Lo chiamarono dall’ospedale e gli comunicarono che aveva una leucemia mieloide e che il 27 dicembre avrebbero avuto inizio le cure. La leucemia lo segnò profondamente nell’anima e gli lasciò anche una cicatrice sul corpo. Il segno è ben visibile sulla nuca dello stesso padrone di casa del GF Vip.