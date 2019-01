Alfonso Signorini di nuovo contro Barbara d’Urso in tv: “Basta!”

By

Alfonso Signorini contro Barbara d’Urso a CR4-La Repubblica delle Donne

Alfonso Signorini è tornato ad attaccare pubblicamente Barbara d’Urso. A CR4-La Repubblica Delle Donne il direttore di Chi si è detto stanco della conduzione de La Dottoressa Giò. “È un cavallo di razza rispetto ad altre colleghe. Ma non approvo il suo modo di presentare alcune notizie. Quelle smorfie, la mano sul cuore, “è dei miei figli e subito dopo il vostro”, basta!”, ha dichiarato l’opinionista del Grande Fratello Vip. A prendere le parti della d’Urso Roberto D’Agostino, che ha invece osservato: “Barbara ha 60 anni suonati e vederla così, con quelle minigonne inguinali, con le mutande di fuori, fa bene… Una volta le 60enni venivano rottamate invece lei dimostra che c’è ancora vita!”.

Cosa aveva detto in passato Alfonso Signorini sulla d’Urso

Già in una recente intervista Alfonso Signorini aveva detto: “Barbara è una professionista. È una macchina da guerra incredibile, conosce molto bene il mezzo televisivo, dal punto di vista della conduzione stende molte colleghe, è un animale da diretta. Non mi piacciono, però certi suoi ammiccamenti, certi suoi falsi stupori, le lacrime, farsi vedere casalinga dentro, quando poi la realtà è ben altra”. Nel programma di Piero Chiambretti Alfonso Signorini è stato ancora più pungente nei confronti di Barbara d’Urso. Come reagirà la presentatrice Mediaset?

La reazione di Barbara d’Urso alle parole di Signorini

Molto probabilmente con indifferenza. Alle prime dichiarazioni del giornalista, la d’Urso non ha infatti replicato. E quasi sicuramente non lo farà neppure questa volta. In questi giorni Carmelita si sta godendo il sole e il mare di Cuba insieme all’amico Cristiano Malgioglio.