Alfonso Signorini “conduttore di m***a”: insulti dell’ex noto gieffino

Insulti pesanti indirizzati ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello: a scandirli un noto ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente per ben due volte del programma. Di chi stiamo parlando? Di Daniele Dal Moro che, tra l’altro, non ha mai brillato per diplomazia e signorilità. Le critiche volgari rivolte al conduttore e alla trasmissione di Canale Cinque sono state scritte dal veronese sotto un post Instagram postato dall’account ufficiale del GF, quello in cui è stata condivisa una clip ironica in cui si vede Shaila Gatta parlare del buffet.

“Programma di me**a, conduttore di me**a”, ha tuonato Dal Moro, condendo il tutto con l’emoticon raffigurante un circo. L’attacco è arrivato nel corso della puntata in cui il GF ha deciso di dare il via a un maxi ripescaggio di diversi concorrenti tra cui Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Una scelta mai vista nella storia più che ventennale del reality show e senza dubbio opinabile, assolutamente biasimabile. Però un conto è criticare con toni civili, un altro è insultare, come ha fatto Dal Moro.

Sorprende poi che tale atteggiamento arrivi proprio dall’ex tronista veneto che non è che abbia sempre avuto comportamenti impeccabili e lontani dal ‘circo’ mediatico. Anzi, a volte lui stesso lo ha alimentato. Molti infatti ricorderanno la love story intrecciata con Oriana Marzoli durante il Grande Fratello Vip nel 2023; una relazione poi spalmata anche sui social per mesi, con tanto di liti a favor di followers e quant’altro. Tutto dimenticabile. Tra l’altro l’ex tronista venne cacciato da quell’edizione del GF Vip per aver usato un linguaggio volgare a più riprese all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Quando Signorini disse che Daniele Dal Moro era egoriferito

Forse a Dal Moro è rimasta indigesta anche un’esternazione sul suo conto fatta da Alfonso Signorini lungo le colonne del magazine Chi. Al giornalista aveva scritto una lettera una donna, la quale aveva criticato gli atteggiamenti dell’ex tronista di UeD al GF Vip. Questa la replica che fornì Signorini alla lettrice: “Daniele non è cattivo, ma è sicuramente egoriferito. Parla sempre e soltanto di sé e dei suoi problemi. Non ha ancora imparato ad ascoltare”. Insomma, tra il conduttore e l’imprenditore veronese ci sono ancora attriti e ruggini di vecchia data.