Alfonso Signorini: “Conclave? Un reality”. I fan lo gelano

Nelle ultime settimane siamo diventati tutti esperti di Conclave: i media, nazionali e locali, non parlano d’altro e sui social non mancano i meme di ogni tipo sull’argomento. Anche Alfonso Signorini ha trattato il tema in un video pubblicato poco fa sui social dal tono a metà tra l’ironico e l’emozionante. Il conduttore del Grande Fratello ha analizzato nel dettaglio il Conclave, paragonandolo ad un vero e proprio reality.

L’analisi di Alfonso Signorini

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, Alfonso Signorini, uno dei maggiori esperti di reality, ha voluto analizzare come il Conclave sia diventato un argomento di così grande interesse per l’opinione pubblica, dai più giovani ai più anziani. E lo ha fatto in un modo originale, tipico di una persona del suo livello intellettuale, paragonandolo ad un reality.

Secondo l’esperto, i risultati del Conclave da un punto di vista televisivo sono alle stelle. I cardinali sono i nuovi concorrenti; ci sono le nomination, espresse in una scheda anonima attraverso cui ognuno può dire la sua; c’è poi il confessionale rappresentato dalla Cappella Sistina. Poi ancora, la fumata paragonata all’esito del televoto di un programma televisivo, che tiene tutti incollati alla televisione in attesa del verdetto. Infine, la celebre frase Habemus papam che richiama, in un certo senso, la frase: “Il vincitore di questa edizione è…”.

La rivelazione toccante

Ciò che, però, fa la differenza, e Alfonso Signorini ha tenuto a precisarlo, è il conduttore. Ed è proprio su questo punto che il giornalista si fa serio e cambia tono, affermando che l’univo vero conduttore è lo Spirito Santo: “Il più potente di tutti, lui ci spiazza”. Le sue parole non sono passate inosservate, anzi hanno scatenato i fan che lo seguono che non hanno potuto fare a meno di commentare.

La reazione dei fan

Nonostante la sua analisi sia divertente e per certi aspetti anche veritiera, alcuni tra i fan più attivi non hanno perso occasione di sottolineare che, a differenza del Grande Fratello, il Conclave non ha i voti influenzati dai fandom.

Le criticità del televoto nei reality

È ormai un tema comune quello del televoto nei reality. Dopo l’ultima edizione del Grande Fratello, in cui è emerso il problema dei voti, sempre più persone hanno perso fiducia nel mondo dei reality, preferendo criticarli piuttosto che seguirli. Eppure, soprattutto a Mediaset, i tali reality sembrano destinati a continuare in quanto l’azienda si contraddistingue proprio per questo. Ma ne vale ancora la pena? Se la risposta da parte del pubblico continua ad essere quella degli ultimi anni, forse è arrivato il momento di cambiare le carte in gioco.