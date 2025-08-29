Alfonso D’Apice e Chiara, grave incidente negli USA: “Abbiamo visto la morte”

Brutto incidente per Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli negli Stati Uniti. Dopo il Grande Fratello, la coppia continua ad amarsi e a vivere grandi avventure. Questa volta, però, c’è spazio anche per i drammi. A svelare ciò che è accaduto nelle scorse ore è stato l’ex gieffino, che ha deciso di documentare il tutto tramite foto e video sul suo profilo ufficiale di Instagram. Fortunatamente, entrambi ora stanno bene, ma ciò che hanno vissuto li ha sicuramente segnati.

Mentre solo nei giorni scorsi Chiara parlava del gelo nato tra lei e gli altri ex gieffini, oggi si ritrova a girare un video mentre il suo Alfonso perde sangue dalla gamba. Il grave incidente è avvenuto negli Stati Uniti, dove la coppia si trova in vacanza insieme ad alcuni amici, tra cui l’ex volto di Temptation Island Jenny Guardiano. Quest’ultima, come poi ha spiegato D’Apice, non si trovava con loro al momento del drammatico incidente, durante il quale si è capovolta l’auto.

“Abbiamo avuto un incidente. Pubblicherò immagini forti”, così inizialmente Alfonso ha dato la notizia ai fan, mostrandosi mentre prova a scendere dal veicolo, aiutato dai soccorsi. Dopo di che, la Cainelli l’ha ripreso mentre provavano a medicare le sue ferite. Infatti, sembra che D’Apice sia l’unico a essersi ferito. “Avevo paura che scoppiava la macchina e ho iniziato a tirare calci al vetro per farci uscire”, ha raccontato l’ex concorrente del Grande Fratello 18.

Subito dopo, Chiara ha mostrato con un video il vetro che Alfonso ha spaccato per permettere a tutti di uscire dall’auto prima di un’eventuale esplosione. Ma cos’è accaduto esattamente per le strade degli USA? L’ex gieffino ha raccontato che è scoppiata la ruota dell’auto, che ha iniziato a girare e poi a ribaltarsi. Un vero e proprio incubo. Minuti di terrore per la coppia e per Giovanni, l’amico che si trovava con loro.

La prima cosa che ha fatto Alfonso è stata quella di controllare che Chiara stesse bene. Dopo di che, ha raggiunto il vetro frontale dell’auto per spaccarlo, in modo che potessero uscire fuori. Non avendo ottenuto risultati con le mani, ha iniziato a tirare dei calci contro il vetro e la sua gamba ha subito così delle ferite. “Veramente incredibile. Abbiamo avuto fortuna. Abbiamo visto la morte con gli occhi”, ha spiegato D’Apice sconvolto dopo questo grave incidente.

Proprio in questi minuti, l’ex gieffino ha dato ulteriori dettagli ai fan su Instagram. Ha spiegato di essersi recato in farmacia per effettuare l’anti-titanica, come gli è stato consigliato, visto che lui ha riportato delle ferite da questo incidente. Inoltre, ha fatto delle nuove fasciature. Ma ci ha tenuto a precisare che quanto accaduto ha dell’assurdo. Infatti, Alfonso ha raccontato che, inizialmente, si trovavano su un altro mezzo e che poi si sono dovuti spostare su quest’altro veicolo, la cui ruota durante il tragitto è scoppiata.

“Quando le cose devono succedere…”, ha fatto notare D’Apice, il quale è apparso chiaramente provato. Fortunatamente, tutti ora stanno bene e questo resterà solo un brutto ricordo di una meravigliosa vacanza.