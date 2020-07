Alex Zanardi, ultime notizie: intervento cranio-facciale, le condizioni

Alex Zanardi è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico: queste le ultime notizie dal policlinico Le Scotte di Siena, dove è ricoverato il campione. Tutti fanno il tifo per lui, tutti sono con il fiato sospeso in attesa di aggiornamenti e tutti si preoccupano di conoscere le condizioni di Zanardi ogni giorno. Sembra un incubo già vissuto con un altro campione molto amato, ovvero Michael Schumacher, che ha avuto un incidente altrettanto grave sei anni fa circa sulle Alpi. Sono settimane di grande apprensione, ma oggi abbiamo altre news su Zanardi: l’ex pilota è stato operato nuovamente, un intervento di circa cinque ore eseguito da un’équipe multidisciplinare. A capo della stessa c’è il primario del reparto chirurgia maxillo-facciale dell’ospedale. Questo si legge su Repubblica, che ha aggiunto ulteriori dettagli alla notizia. La nuova operazione di Zanardi è avvenuta sabato scorso e si è trattato di una ricostruzione cranio-facciale.

Alex Zanardi, eseguito un nuovo intervento chirurgico: le ultime notizie

L’ex pilota si trova al momento in terapia intensiva e la prognosi rimane riservata. Due settimane fa c’è stato l’intervento al cervello, oggi una nuova operazione che fa parte delle tante programmate dalla squadra di medici e chirurghi che stanno facendo di tutto per far rimettere al meglio Zanardi. L’operazione è riuscita e la situazione risulta adesso ulteriormente stabilizzata con questo nuovo intervento. Ci vorrà ancora un po’ di tempo però affinché i medici si pronuncino definitivamente sui reali effetti positivi degli interventi. Pare che le fratture fossero complesse e per questo i medici hanno optato per una ricostruzione. Nonostante la complessità, negli aggiornamenti dal policlinico di Siena si apprende che si tratta allo stesso tempo di una frattura trattata di routine.

Zanardi, ultime notizie a due settimane e mezzo dall’incidente in Toscana

Sono trascorse due settimane e mezzo dal grave incidente di Zanardi, avvenuto su una strada statale nella provincia di Siena, in Toscana. Sull’incidente sono in corso delle indagini per accertarne la causa. Per Zanardi non mancano mai sostegno e affetto da parte degli italiani, sportivi e non. Tutti lo hanno sempre riconosciuto e ammirato come campione nella vita, prima ancora che campione sportivo di automobilismo. E tutti ora fanno il tifo per lui.