Alex Zanardi, condizioni attuali: seconda operazione al cervello

Seconda operazione al cervello per Alex Zanardi. L’équipe medica – in accordo con la famiglia – aveva deciso di mantenere il massimo riserbo sul paraciclista, diramando solo i successivi bollettini medici. Giornata importante, questa, perché Zanardi ha dovuto subire un altro delicato intervento chirurgico per evitare l’aggravarsi del quadro clinico. L’operazione (della durata di due ore circa) non ha presentato complicazioni. Il paziente è stato immediatamente trasportato in terapia intensiva, dove vi resterà per non molti giorni. La prossima decisione che prenderanno i medici sarà quella di ridurre il quantitativo di farmaci per permettergli di risvegliarsi. Solo in questo modo si scopriranno i reali effetti del trauma cranico e facciale che hanno avuto sulla salute di Alex Zanardi, il quale è sempre accompagnato dall’amore della moglie Daniela e del figlio Niccolò. Il ragazzo, su Instagram, ha pubblicato dei messaggi emozionanti per il papà. Il nuovo bollettino medico ci ha permesso di scoprire quali sono le condizioni attuali di Alex Zanardi.

Come sta Alex Zanardi oggi? Condizioni attuali. Secondo intervento al cervello e trasferimento in terapia intensiva

L’atleta ha subìto l’intervento chirurgico presso l’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, come hanno informato La Repubblica e Open. Dopo due ore di intervento neurochirurgico, è stato trasportato in terapia intensiva. Alex Zanardi sta bene: il quadro clinico non ha presentato dei risvolti negativi. Bene dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico, male dal punto di vista neurologico. Come già si sapeva. Il silenzio su Alex Zanardi è stato rotto da questo nuovo bollettino medico, che verrà seguito da un altro che uscirà nelle prossime 24 ore. A dare la notizia direttore sanitario dell’Aou Senese Roberto Gusinu. Tutto verrà deciso da medici e famiglia dello sportivo.

Famiglia Alex Zanardi. L’importanza della loro presenza spiegata dal dottor Gusinu

L’incidente di Alex Zanardi è stato difficile da accettare per la sua famiglia. Lo sportivo sta lottando per sopravvivere e solo quando si sveglierà si potranno scoprire i reali danni dei traumi subiti. Dopo il silenzio, il dottore Gusinu, a Open, ha fatto sapere che la moglie e il figlio sono sempre presenti. Non fanno mancare mai le loro attenzioni al ciclista. Ha sottolineato inoltre l’importanza della famiglia in casi come questo (asserendo che senza l’amore non si guarisce) e il rispetto delle norme igienica per evitare il Coronavirus all’interno della sua struttura ospedaliera.