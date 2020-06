Alex Zanardi, cala il silenzio: la scelta dell’ospedale e della famiglia

Il quadro clinico di Alex Zanardi rimane invariato e quindi grave. Questo si apprende dall’ultimo bollettino delle ore 12. Sarà l’ultimo, ha spiegato l’ospedale che ha deciso che da ora in poi saranno date notizie solo se ci saranno sostanziali variazioni delle condizioni di salute dell’atleta. Al momento Zanardi è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Le Scotte di Siena. Nella struttura ha già passato cinque notti dopo essere rimasto vittima di un terribile incidente stradale mentre era alla guida della sua handbike. Il fatto è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza dove il bolognese 53enne si è scontrato con un mezzo pesante. Per quanto riguarda i parametri cardio-respiratori e metabolici, recita il bollettino, non ci sono mutamenti rispetto ai giorni precedenti ma rimane “grave il quadro neurologico”.

Alex Zanardi, niente più comunicazioni sulle sue condizioni di salute

Zanardi è sempre sotto sedazione, intubato e ventilato. La prognosi è sempre riservata. La scelta di non comunicare più il bollettino sulle condizioni dello sportivo è stata spiegata dal direttore sanitario Roberto Gusinu, come riporta il quotidiano La Repubblica. “Abbiamo passato la fase emozionale, adesso serve la fase della razionalità. Per questo, sentita la famiglia, abbiamo deciso di sospendere i bollettini fino a nuove comunicazioni“, ha dichiarato Gusinu. Inoltre ha aggiunto che l’assiepamento di giornalisti e cameraman attorno alla struttura sanitaria non è un bene per l’ospedale, soprattutto in un periodo come quello attuale, vale a dire nel momento post lockdown e di pandemia globale. Il direttore ha infine detto che l’equipe che cura Zanardi sta lavorando in modo sereno e con grande equilibrio. Attualmente, tra infermieri, turnisti e medici, sono venti le unità impegnate nel seguire l’atleta.

Il post di Niccolo per papà Alex

Da oggi in poi ci sarà quindi lo stop alle notizie relative alla salute di Zanardi che proseguirà la sua battaglia senza il clamore mediatico esterno. Nelle scorse ore, ha battuto un segno anche il figlio dello sportivo, Niccolo. Alle tre di notte il giovane ha fatto apparire sulla sua pagina Instagram un post intenso e di grande affetto: la sua mano stretta a quella del padre. “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”, ha scritto il ragazzo. Il messaggio è stato ricoperto dall’affetto dei fan e dei tifosi di Zanardi. Oltre 25mila like e una cascata di migliaia di commenti di sostegno.