Alex Zanardi trasferito all’ospedale di Padova: le condizioni dell’ex pilota

Alex Zanardi oggi, sabato 21 novembre, è stato trasferito all’ospedale di Padova. L’ex pilota era ricoverato al San Raffaele di Milano, che con una Nota rivela le sue attuali condizioni di salute. Secondo quanto si legge, l’atleta è attualmente stabile e questo ha consentito il trasferimento nell’altra struttura ospedaliera. Quali sono i motivi per cui i medici hanno preso questa decisione? L’ospedale di Padova è dotato di tutte le specialità cliniche necessarie per poter seguire al meglio Zanardi. Non solo, la struttura è situata in un luogo più vicino al domicilio della sua famiglia e della moglie Daniela, che abita a Noventa.

Il San Raffaele di Milano lo scorso 24 luglio aveva accolto l’ex pilota in condizioni neurologiche abbastanza gravi. Inizialmente ha dovuto affrontare diversi giorni in rianimazione intensiva e un percorso chirurgico. In questi ultimi due mesi, ha avuto anche la possibilità di effettuare “un percorso di riabilitazione fisica e cognitiva”. L’ospedale San Raffaele, attraverso la sua Nota, augura ad Alex un miglioramento clinico. Dopo il tragico incidente, avvenuto lo scorso 19 giugno, vicino a Siena il campione paralimpico era stato operato d’urgenza per poi essere trasferito a Villa Beretta, una struttura di Lecco specializzata in riabilitazione. Ma solo dopo tre giorni i medici avevano ritenuto necessario il trasferimento al San Raffaele.

Ora che le sue condizioni sono stabili, Zanardi cambia nuovamente ospedale. Il personale medico ha preso in questi giorni tale decisione e nella giornata di oggi l’ha messa in atto. L’ex pilota ha dimostrato, ancora una volta, di essere un grande lottatore, affrontando vari momenti difficili. I percorsi sono stati abbastanza duri. Lo scorso 19 agosto le notizie riportavano un miglioramento importante delle condizioni di salute di Zanardi. Il San Raffaele, condividendo tale comunicato, aveva diffuso una nuova speranza sul futuro del campione.

Alex è riuscito a dare a tutti una grande lezione di determinazione e coraggio, in questo periodo così drammatico. I fan continuano a sperare e sui social sono diversi i messaggi che stanno condividendo in queste ultime ore. Tantissimi utenti stanno cercando di dare forza, virtualmente, all’atleta con video e immagini speciali. Su Twitter, attualmente, l’hashtag #Zanardi è tra le ultime tendenze. I fan sono convinti che, anche questa volta, il campione paralimpico riuscirà a superare una situazione così complicata e difficile.