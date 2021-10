Alex Migliorini, il gesto per l’ex Alessandro D’Amico dopo Verissimo

Alessandro D’Amico, cuore d’oro. Negli studi di Verissimo, il 32enne campano ha spiegato a Silvia Toffanin di aver donato, lo scorso luglio, un rene alla sorella Federica, affetta da 17 anni da un’insufficienza renale. Innanzi alla compagna di Pier Silvio Berlusconi, è sbarcata anche la donna, che ha raccontato del fortissimo legame d’amore che la lega al fratello. Nel corso della chiacchierata, l’ex volto di Uomini e Donne ha poi parlato del grave lutto che ha affrontato anni fa, quando a soli 21 anni ha perso la madre, la quale si è arresa a una malattia che non le ha lasciato scampo. Non solo: il giovane, che oggi vive in Spagna, tra Ibiza e Barcellona, ha pure accennato alla love story che ha vissuto con Alex Migliorini, tronista gay conosciuto nel 2017.

Migliorini e D’Amico sono stati protagonisti di uno dei troni più seguiti della storia del dating show di Maria De Filippi. Si promisero amore negli studi di Uomini e Donne. Tuttavia la relazione si spense rapidamente, dopo soli tre mesi. Ad annunciarlo fu lo stesso Migliorini, spiegando che Alessandro non riusciva a vederlo come fidanzato ma soltanto come amico. A Silvia Toffanin l’ex corteggiatore ha detto di conservare ricordi bellissimi della sua esperienza a UeD. Insomma, con l’ex non c’è alcun attrito. E infatti Migliorini, dopo aver visto l’intervista a Verissimo, è spuntato su Instagram, riservando un dolce gesto al 32enne campano.

Tra le Stories, Alex ha pubblicato lo spezzone di una clip, mandata in onda a Verissimo, relativa alla scelta che fece a Uomini e Donne. Il tutto condito con un cuoricino indirizzato a D’Amico. Una chiara testimonianza del fatto che la decisione di Alessandro di donare un rene alla sorella è stata ampiamente apprezzata dal suo ex compagno.

Uomini e Donne, Trono Gay: Alessandro D’Amico e la vita in Spagna

Alessandro D’Amico attualmente lavora come modello e al contempo porta avanti l’attività di ristoratore tra Ibiza e Barcellona. Anche sui social è parecchio impegnato e seguito, avendo una schiera di fan di oltre 113mila follower.