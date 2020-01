Alex Karev, Grey’s Anatomy: addio già andato in onda? Ecco quando

Alex Karev: a Grey’s Anatomy il suo addio è già stato messo in onda? L’indiscrezione, che cosa è accaduto

Nelle scorse ore è giunta la notizia che Justin Chambers, che nella celebre serie tv Grey’s Anatomy interpreta Alex Karev, ha lasciato il medical drama della Abc. Alle spalle, per l’attore, 15 anni di fiction e ben 16 stagioni. Ora potrebbe arrivare un’altra doccia fredda per i fan: l‘addio sarebbe già arrivato, cioè già non lo si vedrà nelle prossime puntate. Il condizionale è d’obbligo visto che fonti ufficiali non hanno, per ora, confermato l’indiscrezione. Tv Line, però, racconta che Karev già non apparirà più nella messa in onda della serie. E quando sarebbe arrivata l’uscita? Durante l’episodio trasmesso il 14 novembre 2019 (in Italia il 16 dicembre su Fox Life).

Si è già consumato anche in tv l’addio di Justin Chambers al medical drama?

Nella puntata ‘italiana’ di Grey’s Anatomy successiva a quella del 16 dicembre, quella cioè andata in onda in data 23 dicembre, si viene a sapere che Karev ha raggiunto la mamma malata e le sta dando manforte. Nell’episodio Alex non si vede. E secondo quanto si apprende da Tv Line, potrebbe non vedersi più nella serie tv. Se ciò trovasse conferma, l’addio alla serie dell’attore si sarebbe già consumato persino nella messa in onda. Resta da capire, sempre se la news viene accertata, come dal punto di vista della sceneggiatura si spiegherà l’assenza permanente del personaggio

Grey’s Anatomy, addio di Justin Chambers: mistero su mistero

Un mistero che si aggiunge a un altro mistero visto che restano ancora da capire le cause che hanno portato Justin Chambers ad allontanarsi da Grey’s Anatomy in modo così repentino e inaspettato. Certo non si tratta della prima uscita celebre dal cast. Non è mai avvenuto però un addio tanto rapido. Ad esempio quando lasciò Patrick Dempsey circolarono voci in anticipo di malumori sul set. E ancora: quando lasciò Sandra Oh, il suo personaggio continuò ad andare in onda per circa 12 mesi prima di sparire. Mistero, invece, su Chambers. Si attendono chiarimenti.