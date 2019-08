Alex Britti, vacanze col figlio: lo stupore dei fan del cantante

Figlio Alex Britti: le vacanze del cantante con la sua famiglia

Alex Britti ha un rapporto stupendo con suo figlio Edoardo. Prima della sua esperienza come insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi, non parlava tanto di lui (è stato sempre molto riservato), adesso invece pubblica spesso foto insieme al bambino e video su Instagram. L’ultimo scatto? Quello delle loro vacanze insieme. Sono entrambi in piscina e Britti, da bravo papà, gli sta insegnando a nuotare. Nel 2017 è nato Edoardo e, da quell’anno, tutte le priorità del cantante sono cambiate, come aveva spiegato lui stesso. Il figlio è diventato il centro della sua vita e la musa dei suoi brani.

Foto Alex Britti con figlio in piscina, commenti sorpresi dei fan

“Dai, tuffati da papà!”, ha scritto Alex Britti su Instagram. I fan sono rimasti sorpresi dalla tenerezza del cantante e infatti si possono leggere commenti di questo tipo: “Ma quanto è cresciuto!”; “Meraviglioso! Non sapevo che eri diventato papà”; “Spettacolo!”; “La dolcezza”; “Sarò un po’ fuori tema, ma Dio, o chi per lui, ci ha dato la possibilità di generare per ricordarci che la felicità sta nelle piccole cose”.

Famiglia Alex Britti: il rapporto speciale con sua madre

Durante un’intervista al settimanale F, Alex Britti aveva spiegato che, da quando è nato Edoardo, sua madre ha ritrovato una nuova forza: “È una mamma per antonomasia. Ho 50 anni e viene ancora a trovarmi a casa con la frittata calda e la spremuta d’arancia! E da quando è diventata nonna, le sono passati tutti gli acciacchi”. Britti è molto legato alla sua famiglia: “La soddisfazione più grande della mia vita? Aver sistemato la mia famiglia. Mio padre era macellaio, con lo scandalo della mucca pazza, ha avuto una crisi economica. Con i primi successi musicali ho aiutato i miei a rialzarsi”.