Alex Britti: “La soddisfazione più grande? Aver sistemato la mia famiglia”

Alex Britti rivela la soddisfazione più grande della sua vita

Alex Britti è sempre stato molto legato alla sua famiglia. E appena ne ha avuto l’occasione ha dato una mano alla madre e al padre. In particolare a quest’ultimo, colpito dalla crisi economica qualche anno fa. A rivelarlo lo stesso musicista in un’intervista rilasciata al settimanale F. “La soddisfazione più grande della mia vita? Aver sistemato la mia famiglia. Mio padre era macellaio, con lo scandalo della mucca pazza, ha avuto una crisi economica. Con i primi successi musicali ho aiutato i miei a rialzarsi”, ha confidato il nuovo Professore di Amici. Britti è diventata popolare a fine anni Novanta, grazie alle hit radiofoniche Solo una volta (o tutta la vita), La Vasca, Oggi sono io.

Alex Britti e le toccanti parole sul padre defunto

“L’ultima volta che ho pianto? Forse quando ho perso mio padre, cinque anni fa. Lui mi ha insegnato a piangere per le cose serie, non per le “st…ate”, ha aggiunto il cantante. Che allo stesso modo è legato alla madre, con la quale ha un ottimo rapporto. “È una mamma per antonomasia. Ho 50 anni e viene ancora a trovarmi a casa con la frittata calda e la spremuta d’arancia! E da quando è diventata nonna, le sono passati tutti gli acciacchi”, ha dichiarato Britti.

Alex Britti felice con Nicole e il figlio Edoardo

Da cinque anni Alex Britti è felice con Nicole, una donna estranea al mondo dello spettacolo. Dal 2017 la coppia ha un figlio, il piccolo Edoardo. “Mio figlio ha cambiato le mie priorità”, ha ammesso l’artista.