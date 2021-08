Alex Belli preoccupato: “Delia rischia di rovinare il nostro matrimonio”

Primi problemi nuziali per Alex Belli e Delia Duran. L’ex star di Centovetrine ha scritto una lettera alla moglie sul settimanale Di Più invitandola a non rovinare il loro matrimonio. Alcuni lati del carattere dell’attrice e modella venezuelana rischiano infatti di mandare a monte questa unione che sembra così perfetta.

Stando a quanto sostiene Alex Belli, Delia Duran è troppo possessiva e gelosa. L’ex protagonista di Temptation Island Vip controlla di continuo il cellulare dell’attore e fotografo. Non solo: fruga nelle tasche delle giacche di Belli. Una mancanza di fiducia che sta facendo soffrire parecchio Alex.

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha raccontato di un recente episodio che l’ha turbato parecchio. Prima di partire per le vacanze Alex Belli era andato a comprare una giacca leggera di lino ma era un po’ larga e così l’ha fatta stringere.

La commessa del negozio ha dato all’attore il suo numero di cellulare chiedendogli di chiamarla prima di andare a riprendere la giacca. Delia Duran ha trovato il numero e il nome della commessa in un giubbotto e ha provato ad avere notizie su di lei attraverso i social network.

Delia l’ha perfino contattata fingendosi Alex per sapere se c’era qualcosa di sentimentale tra i due. La ragazza si è innervosita per le troppe domande e Belli ha fatto una grossa figuraccia. Così grossa da decidere di non andare più a riprendere la giacca.

Chiaro lo sfogo del 38enne sulle pagine della rivista edita da Cairo Editore:

“Delia, che bisogno hai di spiarmi? Con te sono un libro aperto. Mi sento continuamente messo sotto esame, come se dovessi sempre giustificarmi, e questo potrebbe scalfire il nostro amore. Non voglio correre questo pericolo. Io sono tuo e di nessun’altra. Non roviniamo tutto, non mettiamo in pericolo il nostro matrimonio per queste sciocchezze, queste tue paure senza senso”

Basterà questa lettera a placare la gelosia di Delia Duran?

Il matrimonio di Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran si sono sposati sulle colline comasche – con una settantina di invitati tra parenti e amici – nello stesso posto dove hanno trascorso la loro prima notte insieme. La coppia ha scelto la cerimonia religiosa ma non in Chiesa. Tutti e due sono molto credenti e per questo hanno chiesto a un amico prete di officiare.

All’evento hanno partecipato diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Guenda Goria e il nuovo fidanzato Mirko, Stefano Sala e Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip. Per via del Covid nessun parente di Delia è riuscito a presenziare alla cerimonia ad eccezione della madre.

Per Alex Belli si tratta delle seconde nozze: dal 2013 al 2017 è stato legato alla modella slovacca Katarina Raniakova. Il matrimonio sarebbe finito, a detta dell’indossatrice, a causa dei numerosi tradimenti dell’opinionista di Barbara d’Urso.

Dal 2017 al 2019 Alex Belli ha vissuto un’intensa relazione con l’ex gieffina marocchina Mila Suarez ma la storia è finita quando Belli ha capito di provare un forte sentimento per Delia Duran, conosciuta sul set della fiction Mediaset Furore-Il vento della speranza.