C’è modo e modo di esprimere delle critiche o delle perplessità nei confronti di un personaggio che non ci piace. Da un lato c’è il garbo e la gentilezza di chi manifesta disgusto o disaccordo con termini accomodanti e in maniera assertiva, dall’altro c’è chi attacca senza pietà, andando fra l’altro a colpire i punti più deboli e delicati dell’avversario. Alex Belli, da questo punto di vista, fa decisamente parte della seconda categoria.

Ieri pomeriggio l’attore ex Centovetrine e ex gieffino ha scritto su Twitter un cinguettio che nemmeno si potrebbe definire al vetriolo. Piuttosto, si tratta di un messaggio ingiusto e a tratti imbarazzante, oltre ad essere decisamente irrispettoso e di cattivo gusto, nei confronti di Orietta Berti. Sul social dell’uccellino blu, Alex Belli si è infatti permesso di rispondere al messaggio (già di per sé provocatorio) di una follower con un attacco bello e buono ad un’artista con 50 anni di carriera alle spalle.

Quando l’utente @chiara_sciuto ha fatto notare che Orietta Berti “ha avuto l’audacia di criticare Alex Belli” dopo che l’artista si è dichiarata preoccupata di poter sbagliare i nomi dei concorrenti del GF Vip 7 (dove sarà opinionista), il diretto interessato ha scritto:



“Andiamo bene! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani!”

Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai Giovani!!!???????????????????? — ALEX BELLI (@AXBproduction) September 5, 2022

Si sentiva davvero la necessità di leggere tali parole di Alex Belli, completamente gratuite, nei confronti di una persona dopo tutto anziana? Certo, anche Orietta Berti dal canto suo aveva manifestato dubbi e perplessità su Belli, ma con toni decisamente diversi, per quanto critici.

Dopo aver tenuto banco per mesi con la sua telenovela all’interno (e all’esterno) della casa del Grande Fratello Vip, forse sarebbe il caso che Alex Belli si facesse un bagno di umiltà e che, dopo queste parole, chiedesse scusa alla persona che si è permesso di offendere.

Cosa aveva detto Orietta Berti su Alex Belli e Delia Duran

L’artista, intervistata dal settimanale Mio, aveva parlato della coppia in termini piuttosto critici, seppur senza esagerare. La Berti aveva manifestato le sue perplessità soprattutto rispetto al percorso “artistico” della coppia, che alla luce della scarsa esperienza si è ritrovata costretta a puntare solo sul gossip spicciolo. Ecco cosa aveva dichiarato la cantante: