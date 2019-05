Alex Belli e Mila Suarez: nuovo confronto-scontro a Domenica Live

Dopo il Grande Fratello Mila Suarez rivede Alex Belli a Domenica Live

Il Grande Fratello 16 non è bastato: Barbara d’Urso ha invitato Mila Suarez ed Alex Belli per un nuovo confronto a Domenica Live. Nella puntata in onda domenica 19 maggio 2019, l’ultima di questa stagione televisiva, i due ex si sono rivisti. Un incontro che non è stato piacevole per la modella marocchina, ormai stufa di essere associata all’attore lanciato da Centovetrine. Alex, dal canto suo, è sempre più felice con la nuova fidanzata Delia Duran ma in nome del vecchio amore che lo ha legato a Mila l’ha invitata a riflettere su quanto accaduto nella Casa più spiata d’Italia. E dunque sugli scontri con Francesca De André e tutti quanti gli altri concorrenti, che hanno portato all’eliminazione della Suarez.

Il consiglio di Alex Belli a Mila Suarez a Domenica Live

“Non sono venuto qui per attaccarti ma se tutti pensano la stessa cosa nella Casa fatti una domanda. In un anno e mezzo che ci siamo frequentati tutte le persone a me vicine pensano la stessa cosa su di te. Ascolta le persone e fatti un esame di coscienza“, ha consigliato Alex Belli a Mila Suarez. Quest’ultima non ha preso bene l’incontro con il suo ex fidanzato: “Basta, non voglio sentire. Pensa alla tua donna, io mi sono rifatta una vita. Non voglio essere più associata a te”.

Tutti contro Mila Suarez all’ultima puntata di Domenica Live

Non solo Belli: nell’ultima puntata di Domenica Live tutti hanno attaccato Mila Suarez, da Daniele Interrante a Cristian Imparato, passando a Karina Cascella. Nessuno appoggia la scelta di Mila di rivolgersi alla giustizia per le frasi pronunciate da Francesca De André. Dichiarazioni piuttosto pesanti, che la Suarez non ha compreso fino in fondo. “Sono stata vittima di razzismo e bullismo. Non so perché Francesca ce l’ha avuta con me fin dal primo giorno in cui è entrata al Grande Fratello”, ha sentenziato la 30enne.