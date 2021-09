Alex Belli, l’appello della moglie Delia Duran: “Ho bisogno del tuo aiuto”

By

Non è tardata ad arrivare la replica di Delia Duran al marito Alex Belli. L’attore e fotografo si è lamentato – attraverso una lettera su Di Più – dell’eccessiva gelosia della moglie. Una gelosia che rischia di compromettere seriamente il matrimonio della coppia. Delia spia di continuo Alex tra telefono e computer. Una scarsa fiducia che sta creando parecchi disagi a Belli, tra i nuovi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Delia Duran ha deciso di replicare sempre sulla rivista edita da Cairo Editore ricordando ad Alex Belli il suo doloroso passato. Prima di incontrare l’ex star di Centovetrine la 33enne ha sofferto per un amore sbagliato. Una relazione importante, durata cinque anni, che è finita a causa dei continui tradimenti dell’ex compagno di Delia. Da qui la mancanza di fiducia della Duran nel genere maschile.

Accanto ad Alex Belli Delia Duran ha ritrovato la serenità ma i fantasmi del passato sono difficili da far sparire. Per questo l’attrice e influencer ha chiesto al marito di essere più comprensivo, più paziente e soprattutto più dolce. Chiaro l’appello di Delia:

“Visto che conosci questo mio lato fragile, invece di attaccarmi e criticarmi per la possessività che trovi eccessiva, cerca di essere più dolce, più comprensivo: voglio superarla con il tuo aiuto, non ho bisogno di critiche ma di sostegno”

Delia Duran vuole un figlio da Alex Belli

Delia Duran ha poi fatto una richiesta importante ad Alex Belli: quella di avere un figlio. La sud americana sogna una famiglia, un modo – a suo dire – per sentirsi una donna più sicura e amata.

“È arrivato il momento di parlarne seriamente: sarebbe un sogno, il perfetto coronamento del nostro amore. Un grande amore che non deve avere ombre”

Alex Belli accoglierà l’appello della moglie Delia Duran?

Il matrimonio di Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran si sono sposati sulle colline comasche – con una settantina di invitati tra parenti e amici – nello stesso posto dove hanno trascorso la loro prima notte insieme. La coppia ha scelto la cerimonia religiosa ma non in Chiesa. Tutti e due sono molto credenti e per questo hanno chiesto a un amico prete di officiare.

All’evento hanno partecipato diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Guenda Goria e il nuovo fidanzato Mirko, Stefano Sala e Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip. Per via del Covid nessun parente di Delia è riuscito a presenziare alla cerimonia ad eccezione della madre.

Per Alex Belli si tratta delle seconde nozze: dal 2013 al 2017 è stato legato alla modella slovacca Katarina Raniakova. Il matrimonio sarebbe finito, a detta dell’indossatrice, a causa dei numerosi tradimenti dell’opinionista di Barbara d’Urso.