Alex Belli non ha affatto gradito il trattamento ultrà sdolcinato che Silvia Toffanin ha riservato a Soleil Sorge. E soprattutto non ha gradito che, quando si è tornati a parlare del teatrino del GF Vip 6, lui e la sua dolce metà Delia Duran sono stati sbeffeggiati mentre all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stato steso un tappeto rosso. Ma si proceda con ordine: Soleil, ospite di Verissimo nella puntata trasmessa sabato 19 novembre, a un certo punto si è ritrovata a parlare della ‘sceneggiata’ del cosiddetto ‘triangolo, di cui lei è stata protagonista. La popolare trasmissione di Canale Cinque, per dare una sfumatura goliardica alla vicenda, ha realizzato una clip ‘fiabesca’ con immagini reali di Alex Belli, Delia Duran e Soleil, frammezzate da spezzoni in stile cartoon.

Tutto bello e ironico? Quasi, in quanto nella clip ‘fiabesca’, Delia Duran è stata descritta come la “strega del Venezuela“, Belli come “il dolce stalliere” nonché “mastro circense“, mentre Soleil si è potuta fregiare del titolo di “principessa” vittima. “Una fiaba molto particolare che ha dei protagonisti che conosciamo bene, ridiamo un po’”, ha scandito Silvia Toffanin nel lanciare il filmato. Ma perché la conduttrice e il programma hanno toppato? Non certo perché non si può fare dell’ironia sul teatrino rivedibile che per mesi ha tenuto banco al Grande Fratello Vip 6, quanto piuttosto perché lungo tutto l’intervista la conduttrice Mediaset non ha mai provato a insinuare il dubbio che Soleil ci abbia marciato in quella sceneggiata.

Insomma, per farla breve: Verissimo ha voluto far passare Soleil come vittima di Alex e Delia, quando invece pare proprio che per mesi sia stata loro complice, salvo poi allontanarsi da loro. Beh, quando i riflettori si spengono e il pubblico si stufa, cala anche il sipario sulla sceneggiata e le amicizie ‘chimico-artistiche’; quindi ‘grazie e arrivederci’.

Silvia Toffanin ha persino chiesto a Soleil se si sia sentita usata dalla coppia. Ma come? Usata? Soleil, che è tutto tranne che imbranata, sarebbe stata raggirata? Suvvia, chi ci crede? La giovane, vedendosi apparecchiata un’intervista tanto comoda, naturalmente è andata a nozze:

“Se mi sono sentita usata da questi due artisti? L’anno scorso ti dissi di no. Ripeto che non mi sento di essere stata usata fino in fondo ma l’intenzione da parte loro c’era, mi sembra ovvio. Oggi li sento? Nella vita ho appreso che non c’è necessariamente bisogno di ricominciare ad avere un rapporto con le persone. Anche no”

Alex Belli attacca Verissimo dopo l’intervista di Soleil Sorge

Vedendo tutto ciò, Alex Belli non se ne è stato zitto. E, tramite un tweet al vetriolo, ha tuonato su Verissimo e sul come è stata trattata l’intera vicenda che lo ha visto coinvolto. “La mia autoironia è il mio non prendermi sul serio mi impone di riderci sopra. Ma certo che definire una Moglie e comunque compagna di Vita “strega cattiva Venezuelana” e far passare l’altra per la “povera principessa” indifesa mi sembra veramente di cattivo GUSTO!”, ha scritto l’attore. E giustamente.

Anche Delia Duran non ha digerito quanto accaduto, scagliandosi con un tweet contro Soleil: “Giusto per stare nel tema Cartoon.. Sempre meglio avere la parte di “strega Venezuelana” dal cuore buono come Maleficient, che prendersi la parte della St***za (come si è autodefinita) e fare la sorellastra di Cenerentola rosicona!”.

Giusto per stare nel tema Cartoon..

Eh sì, perché il punto è proprio questo. Sbeffeggiare la ‘sceneggiata’ del ‘triangolo’ del GF Vip 6 va benissimo, riservare un trattamento super zuccheroso a colei, cioè Soleil, che in quella sceneggiata ha ‘recitato’ un ruolo di primo piano stona invece parecchio. Stavolta Silvia Toffanin ha toppato, e non di poco.